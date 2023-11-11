德语媒体：拜习会—两个大国的对决

（德国之声中文网）中国外交部周五（11月10日）终于确认其领导人习近平将在APEC峰会期间与美国总统拜登会晤。明镜在线周六在题为「大国峰会」的文章中评论道：

「用『糟糕』还不足以形容美中关系。多年来，包括在拜登的任期内，两个大国的关系一直不友好。其中，持续不断围绕台湾议题的争端以及疑似中国间谍气球的事件，皆使双边气氛恶劣。」

「在旧金山的亚太经合组织（APEC）亚太峰会期间会晤，可以被视为拜登和习近平为稍微缓和局势所做的努力。尤其是习近平其实无法承受与长期与美国陷入纷争导致的后果，他需要与美国和西方进行经济贸易，以维持中国陷入困境的经济。」

「拜登则奉行一句古老的格言：宁动口不动手。他希望稳定两国关系，从而防止与中国的竞争演变成真正的战争，例如在台湾问题上。毕竟美国总统已经有够多的事情需要操心。」

德国《经济周刊》发表文章「大国的对决」，探讨了美中两国对当前冲突的不同看法，并提到它们在全球问题上的对立立场。美国认为中国在解决当前全球危机方面是一个阻碍，而中国则将自己定位为对全球问题做出建设性贡献的国家。

「习近平最近在讲话中提到美国时，总是提到 『世界上最重要的双边关系』。这其中既有认可，也有自我赞扬--但最重要的是, 这是事实。美国和中国之间的关系构成了世界地缘政治的基础。他们如何看待当前的冲突，如何评估合作的机会和对抗的风险--这些都是世界政治的关键问题。因此，在旧金山的会晤不仅仅是一次握手，这就是为什么了解彼此的观点如此重要。」

作者指出，无论是中东问题、乌克兰问题还是南海问题，美国和中国目前在世界各大冲突中都处于对立面。「从美国的角度来看，北京是解决目前全球危机道路上的障碍。习近平给人的印象是站在莫斯科一边，拒绝批评哈马斯，对台湾和菲律宾等美国伙伴显得越发强硬。因此，华盛顿的担忧不无道理。如果拜登和习在旧金山会面，缓解紧张局势很可能成为首要议题。」

文章接着从中国的角度出发写道，虽然美国将北京视为战略威胁，中国领导层的看法自然不同。「它一再认为，美国过去卷入了许多冲突，导致了不稳定和混乱。相比之下，中国正试图将自己定位为一个为解决全球问题做出建设性贡献的国家。

即使这一信息在西方没有引起共鸣，但中国政府在全球南方的表现却尤为成功。中国对俄罗斯的支持，收获那里的许多国家的好评。」

《新苏黎世报》在「美国希望更好地处理与中国的『困难关系』」一文中引述白宫人员指出，对拜习会不能抱过多的期望。作者Renzo Ruf写道：「在与中国打交道时，拜登奉行的是与其前任特朗普类似的对抗政策，尽管他在言辞上相比特朗普较为缓和。这位民主党人经常强调，美国正处于与中国的直接竞争中，而且不仅限于经济政策问题上。然而，华盛顿并不寻求冲突、对抗或新冷战。拜登顾问称，『我们的中国政策并没有改变』」。

文章写道，拜登将在与习近平的会晤上传递这一信息，并与习近平共同努力解决近几个月来令这两个大国感到不满的一系列问题，包括台湾议题；美国将向中国强调「不支持台湾独立」，并坚持维持现状。

「据华盛顿称，会谈结束后不会发布联合公报。拜习的谈判代表在准备会晤时，似乎并未就可能的工作成果达成一致。拜登政府的雇员在电话会议中已经警告，不要对会谈抱有过高的期望；此次会谈不能与之前的峰会对话相提并论。」

那么该如何判断此次拜习会是否成功呢？文章给出的答案是：「如果在与拜登的会谈后，习近平同意重新启动中美军事关系，并让军方能够直接交流。」

2022年8月，在美国众议院议长佩洛西访台后，中国切断了两国军方的沟通渠道。「白宫认为，如果军方代表未来能够直接交流，将是『绝对关键』。」

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。