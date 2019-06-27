德语媒体：抗美反中 欧洲到底行不行？

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的《商报》以"欧洲经济强大、政治弱小"为题，刊发评论指出，在本周的G20峰会上，欧洲人如果想要争取政治话语权，就必须学会利用自己的经济实力。作者认为，在经济民族主义盛行的今天，经济与政治紧密相关，偏偏欧洲人至今没有真正认识到这一点；如果欧洲想要在与中国、美国的利益及价值观竞争中平起平坐，就必须改变这一现状。

"特朗普与习近平正几近完美地掌控着权力的游戏。美国总统威胁，要是北京不屈从于'美国优先'政策，就要对全部中国商品加征关税。……凭借美元的强势地位以及巨大的美国市场，特朗普能够迫使其他国家接受其政治对抗的方针。"

"刚刚因为香港示威而被削弱的中国国家主席习近平，则试图通过政治上的博弈来对抗美国的经济强权。出乎所有人的意料，他在G20即将召开前飞往朝鲜，展现出朝鲜无核化进程中关键角色的形象。"

"'没有我，绝对不行'，这就是习近平发给特朗普的信号。后者推行的拥抱金正恩的策略，如今已经走入了死胡同。在北京与华盛顿的全球较量中，朝鲜已经成为了中国最重要的筹码。"

"欧洲则远远没有达到这种能够在地缘政治较量中发挥影响力的程度。这不仅仅是因为，特朗普与习近平之间的冷酷权力政治不符合欧洲人的多边主义、基于规则的价值观，也是因为欧洲缺乏权力斗争的本能以及将经济实力运用于捍卫自身利益的能力。"

"如果全球经济的主要大国都能遵守同样的游戏规则，欧洲就可以在权力政治上采取消极态度。但是，在美国与中国践行强权法则的今天，欧洲则必须进行抗衡，哪怕只是为了捍卫基于规则的秩序。"

"这种权力政治层面的思索，在德国往往不被理解。在这里，地缘政治、地缘经济依然被与强权政治联系在一起，而在威廉二世、希特勒之后，德国人再也不想和强权政治沾边。然而，权力并不是只有一个阴暗面。"

《明镜周刊》网站则刊登了一篇题为"我们需要一场经济和平运动"的评论，认为理智尚存的国家应该尽快联合起来共同反对挑起贸易战的习近平与特朗普。作者指出，冷战时期的一些国家，拒绝加入任何一方阵营，为维护世界和平做出了重要贡献；而在当今的新冷战时代，欧洲应当成为新一轮和平运动的旗手，而本周的G20峰会就是一个理想的舞台。

"特朗普和习近平正在相互威胁，要发动一场全面的、造成大量损失的贸易战。面对这种形势，来自布鲁塞尔、巴黎、柏林的与会者应当着手打造一个反对保护主义、反对民族主义的联盟，或者说一个'理智轴心'，并且力邀日本、加拿大、澳大利亚以及东南亚、拉美的新兴国家加入。"

"在自由与公正全球贸易的旗帜下，将会诞生一场经济和平运动，既反对'中国制造2025'，也反对'美国优先'。……但是，欧洲是否有能力那么做？这个争吵不休、疲惫不堪的国家联盟，一方面公开站在美国一侧，另一方面又悄悄地站在中国一边。欧洲的德法轴心脆弱不堪，布鲁塞尔则无力整合原本就应该在一起的东西。"

"不，欧洲没有这个能力。但是不能就这么放弃。面对中美大国较量的压力，今年秋天上任的新一届欧盟委员会必须要拿出自己的地缘经济策略。"

文章认为，新一届欧盟委员会必须解决权力分散效率低下、创新动力不足等问题，并且致力于同世界各地的其他伙伴合作，共同践行平等、开放的自由贸易理念。"凭借欧盟内部共同市场的体量、更加强大的科技领域、一系列贸易协定，欧洲将能够成为经济和平运动的核心，制衡中国与美国。这场运动的目的并不是取得主导权，而是倡导平等。它不加征关税，而是致力于消除贸易壁垒；它不会动用工业间谍手段，而是通过建立共同的监管机构来实现透明化。这可以促成一种全新的全球经济秩序，不再基于相互威慑的平衡，而是基于经济领域的裁军。要是这场运动能够获得足够的影响力，那么最终恐怕连美国也不得不顾及自身利益而加入这场运动。"

"五六十年代的政治不结盟运动只是取得了有限的成功，因为它很快就沦为了铁托、卡斯特罗等自负的当权者的舞台。不过，若在欧盟领导下，这种危险很容易避开。毕竟，欧盟从来就没有什么最高领袖，而是只有集体领导制。"

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