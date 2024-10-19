德语媒体：打不败对手怎么办？

美国对中国的芯片制裁到底有没有效？瑞士《新苏黎世报》认为，中国似乎有着相当强的调整能力来躲开美国的打击，华盛顿制裁加码的难度却越来越大。德国《商报》则注意到，技术落后于中国的德国车企，近期出现了和对手结盟的趋势，违背了欧盟的“去风险”方针。

（德国之声中文网）瑞士《新苏黎世报》以“美国对华芯片制裁带来了哪些后果？ ”为题，刊发评论指出，美国想要通过限制对中国出口先进芯片来阻止中国科技的发展，但是迄今为止只在最高端芯片领域略有成效。

“几十年来，美军的科技领先地位也是基于先进半导体，导弹需要它，美国先进的侦察与通信技术也需要它。美国要想在南海、台海威慑中国，就需要保持这一领先地位。要是中国在半导体生产领域追赶太快，美军的这种威慑能力就会遭到威胁。”

“美国现在的真正目标是减缓中国的科技进步，而不是彻底掐死中国经济。所以，制裁的重点就是针对最新一代的芯片，也就是所谓‘小院高墙’原则。”

“要想断定2022年后的多轮芯片制裁措施究竟在多大程度上打击了中国的雄心，现在还为时尚早。这些行动的效果还需要几年才能显现出来。”

文章以华为为例，指出该公司已经成功调整了步伐，在手机生产、芯片研发方面重新取得了重要进展。但可以肯定的是，中国企业在获得最新一代芯片技术方面将遇到越来越多的困难。

“中国似乎已经接受了这个事实：暂时无法再获得最先进的半导体或者最先进的芯片生产设备，短期内无法打破西方国家在半导体领域的支配地位。所以，中国人现在把重点转向了研发并非最新技术水平的芯片，从而在某些领域提高市场份额，试图占领中低价位的大规模市场。”

作者接着指出，这些产量巨大的芯片对于汽车、航空、医疗等领域都有极其重要的意义，中国如果掌控了这一部分市场，就控制了全球经济的关键瓶颈。而且，将中国从这类芯片的供应链中排除出去的难度会更大，因为北京会更加容易地做出调整。

“现在的一切迹象都表明，在半导体问题上，中国与美国阵营之间的鸿沟越来越大。美国的跨党派政治共识趋向于进一步收紧对中国的出口管制，而不是松动。此外，美国也出现了一种论调：可以利用在半导体领域的强势地位来迫使中国在其他方面做出让步，就像特朗普第一个任期时那样。”

“至于到底是特朗普还是卡玛拉·哈里斯入主白宫，对于这场芯片战争而言反而是次要的。关键的问题则是：面对中国试图绕开当前制裁的企图，美国的打击措施会有多极端？美国又在多大程度上会考虑英伟达等本土企业的利益？毕竟这些企业是想赚钱的。还有：美国今后如何拉拢日本、台湾、韩国、荷兰等各自掌控全球半导体产业链关键环节的盟友一同制裁中国？”

巴黎车展:中国车商被吓退了吗? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以“封闭还是开放？汽车产业的十字路口 ”为题，刊发评论指出，正在举行的巴黎车展上，各界关心的都是欧盟对华电动汽车关税问题，新车型、新技术反而成了次要话题。

“宝马、奔驰、大众等德国厂商担心，中国方面可能会对他们封闭市场。这会给德国车企带来大麻烦，他们销量的1/3都是在中国市场实现的。而且，德国人现在想通过和中国企业的全面紧密合作来扭转技术落后的局面。和以往不同的是：如今是德国车企需要学习中国的电动汽车科技。简而言之：如果打不败你的对手，那就和对手结盟。”

“对于德国政界而言，这就是两难的局面。官方层面上，德国政府想要降低对华经济依赖性。这当然是理智之举，能够在台海万一开战时让德国经济不至于太脆弱。但实际上，宝马、奔驰、大众却在和对手中国更加紧密地合作。”

“德国人不想放弃最为重要的销售市场，而为此付出的代价则是必须越发紧密地和中国合作，从而避免在技术上落后于人。德国车企的这种策略，能否在法国、德国以及欧盟政界找到支持者？这个问题必然会十分有趣。”

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