（德国之声中文网）3月12日，中国外交官赵立坚发布推文称，新冠病毒有可能是美军带入中国的。这一说辞不仅为各类阴谋论提供了口实，也为日后中美之间就疫情起源愈演愈烈的争执奠定了基础。《南德意志报》以《战狼出动》为题介绍了近来中国外交官发起的一场不同寻常的宣传攻势。文章写道：

"赵立坚的推文已经使其成为新一代中国外交官当中的明星人物。战狼外交是指通过西方社交媒体对派驻国发难、对批评者或不受欢迎的新闻报道发动攻击或散步虚假信息。战狼这一名称源自一部同名中国动作片，影片主角是一位兰博式的英雄人物，他单枪匹马捍卫中华人民共和国免受外国势力的侵犯。从未有一部影片如此明确地表达了中国的全球霸权诉求。而新冠疫情爆发以来，兰博式外交官们也成了北京新型强硬外交战略的主流。

越来越多的国家对中国在疫情初期隐瞒信息、缺乏透明度的做法提出批评，习近平的国际形象极有可能因此受损。而在中国国内，尽管防疫工作成效显著，但批评声也同样此起彼伏。中国面临着极大的经济压力。由于债台高筑，中国已无力启动2008年金融危机后那种规模的投资计划。正如柏林全球公共政策研究所贝纳（Thorsten Benner）所言，中国共产党目前处于某种'防御战'模式。毫无疑问，习近平陷入了迄今为止最严重的政治危机。中国目前表现出来的强硬好斗做派'更是焦虑和感受到威胁的表现，而并非强大和自信的外露。'"

文章写道，战狼们已成功地将中国的宣传攻势推向全球，而外交官们言辞强硬的程度，在和平时期绝无仅有。文章接着写道：

"从美国、新加坡到哈萨克斯坦，全球范围内，中国外交官以争议性言论引发不满的事例比比皆是。已有十多个国家召见了中国大使。欧洲也已感受到中国的腔调越来越强硬，而且不断试图重新定义新冠疫情的源头。今年4月，中共曾试图游说德国多个政府部门的官员，让他们对北京的防疫措施做出积极的评价。法国召见了中国大使，因为使馆官网上发布了多条引起争议的文章。比如宣称，法国对老人不管不顾，任由他们死于饥饿和疾病。北京还对荷兰发出威胁，如果该国未来驻台湾机构不改名为驻台北办事处，中国将停止对荷兰提供医疗物资。而在此前数周，中国一家大报还宣称，新冠病毒并非来自中国，而是来自意大利。"

德国连锁超市ALDI在上海的门店

受新冠疫情影响，中国零售业也同样受到沉重打击，今年3月的人均消费额同比下降了12%。瑞士《新苏黎世报》惊呼，持续了数十年的中国消费热难道要告一段落了吗。文章写道：

从经济角度上看，中国下滑的个人消费可能会成为一个问题。过去几年当中，个人消费在整个国民经济增幅中的占比不断提升，去年已经高达60%。有鉴于此，北京的经济规划师们也在不断强调，重新提振消费热情的重要性。然而，同重新开启工厂和生产线相比，提振消费热情谈何容易。

不同的民调显示：中国人已经变得越来越谨慎和节俭。尽管各地方政府试图以优惠券或增加节假日鼓励人们去商铺或网上购物，但迄今为止，收效并不理想。不过，近来似乎也出现了一线希望的曙光：今年五一长假，境内旅游已经有所回升，当然相比往年，差距仍然很大。

因此，问题的关键在于，是中国人的消费原则发生了根本性的变化呢，还是一切都会很快恢复到疫情前的水准？这一问题的答案，对其他国家也很重要。毕竟中国是疫情过后最先恢复正常的国家之一。

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