德语媒体：“想与中国打交道时得到重视，就不能只发出空洞的威胁”

德国经济部长哈贝克上周末结束了对中国的访问。德国媒体认为，哈贝克的访华让欧洲人取得了初步成功，因为北京方面现在同意与欧盟就针对中国电动汽车征收高额关税一事展开谈判。《经济周刊》评论写道：“我们地缘经济时代的标志之一：也许只有通过保护主义手段才能保护（某种程度上的）自由贸易秩序。”

（德国之声中文网）德国《法兰克福评论报》写道：“如果中国与德国以及欧盟其它国家就欧盟宣布的对中国电动汽车征收惩罚性关税进行谈判，从而暂时避免一场令人担忧的贸易战，这对欧洲人来说将是初步成功。但从欧洲的角度来看，只有欧盟国家继续齐心协力、坚持到底，谈判才能取得真正的成功。要让北京停止通过过度生产补贴电动汽车而迫使其它国家的竞争对手退出市场，想实现这一目标并不容易——就像太阳能行业已经出现的情况。迄今为止，中国对美国、日本、土耳其和韩国封锁其电动汽车市场的事实仍然不以为意。德国经济部长哈贝克的一贯行为并不能表明这一战略是对华关系所有领域的成功秘诀。因为这些领域实在太复杂了。”

《北巴伐利亚信使报》（Nordbayerischer Kurier）写道：“近年来，当德国政府代表去北京时，总给人留下一种请求者的印象。哈贝克并没有给人留下这样的印象——尽管如此，他仍然取得了一些成就。”

哈贝克与中国商务部长王文涛举行了会谈。但是中国国务院总理李强临时取消了与哈贝克的会面。 图像来源: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

《日报》写道：“欧盟正计划对（中国）尤其得益于国家补贴的电动汽车制造商征收高额关税。那些没有政府援助的创新制造商，则支付较低的进口关税。哈贝克立即获得了成功：中国在同一天同意与欧盟展开谈判。如果你想在与中国打交道时得到重视，就不能只发出空洞的威胁，而必须制造谈判的筹码。关税就是具体措施。欧盟委员会已经掌握了这一点。哈贝克也是如此。不幸的是，肖尔茨和德国汽车工业并不这么认为。”

《施特劳宾日刊》（Straubinger Tagblatt）写道：“尽管柏林反对欧盟对中国电动汽车征收关税附加费，但经济部长哈贝克已明确表示，欧洲人不会在这个问题上产生分歧，德国和欧洲都希望避免一场只能带来双输的关税战。然而，他们也不准备继续接受中国的不公平补贴做法。这似乎给东道主（中国）留下了深刻的印象。不过，这也并不意味着中国领导人习近平会向欧洲人做出让步。（就关税问题进行）谈判的结果仍然充满各种可能性。也许中国只是在放烟雾弹，拖延时间。尽管如此，哈贝克传达了这样的信息：认真对待我们，我们将维护我们的利益。”

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《经济周刊》写道：“欧盟委员会和中国政府目前达成的谈判能否避免关税冲突仍然完全悬而未决。无论如何，中国似乎不太可能全面废除多年来为国内汽车行业建立的补贴制度。哈贝克也清楚地意识到这一点，这就是为什么的确不合适现在就进行胜利的欢呼。”

“但是，也许有一天，6月的这些日子将被视为欧洲贸易政策的转折点。从那时起，欧盟不再仅仅建设性地（以贸易协定的形式）利用其作为一个经济集团的力量，而且还积极地利用其力量（弥补不公平的竞争劣势）。这其中也存在一定的悖论，这是我们地缘经济时代的标志之一：也许只有通过保护主义手段才能保护（某种程度上的）自由贸易秩序。”

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