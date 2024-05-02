德语媒体：德国车商的喘息之机

德语媒体：德国车商的喘息之机2024年5月2日
（德国之声中文网）杜塞尔多夫出版的德国《商报》以“比亚迪只不过让德国本土车企稍稍喘一口气”为题，刊发评论指出，比亚迪电动车在欧洲销售表现不佳很可能只是暂时现象。
“在中国本土，比亚迪早已摆脱了传统派的束缚。在欧洲其他地区，比亚迪的整体表现也好于上一年。这体现了比亚迪的实力，也昭示着德国厂商将面临持续压力。”
“确实，对于比亚迪而言，德国市场销售不佳是其扩张过程中的挫折，尤其是在欧洲杯足球赛之前，比亚迪还想靠主赞助商的身份扩大知名度。但是，同样需要认识到的是：在汽车的故乡遇到一些起步困难，并非什么不可逾越的障碍。”
作者接着指出，德国消费者对汽车的价格非常敏感，因此一旦比亚迪等中国厂商开始在德国推出低价入门型电动汽车，其销量势必快速上涨，届时德国本土厂商就会受到重压。
“新来者一旦找到了合适的售价，会发生什么？通过上汽名爵MG4的例子就可见一斑。作为德国大众在中国的合资伙伴，上汽集团的这款紧凑型电动汽车如今的销售业绩优于大众的ID.3，而且这不仅仅是因为前者的售价比后者低5000欧元。”
“嘲笑他人者常常是先知，但他们也同样常常预测错误。所以，德国汽车产业还是尽快做好自己的功课吧。”
柏林出版的《日报》则关注Meyer Burger、Solarwatt等太阳能厂商纷纷关闭德国境内的工厂。该报以“能源政策的依赖性”为题，指出中国政府补贴本国太阳能产业，固然让力推能源转型的德国短期内有了更多物美价廉的产品，但长期而言却会严重增加依赖性。
“如果中国政府出于政治原因或者经济原因有这个意图，就可以迅速让德国的能源转型陷入停滞。德国必须尽力确保能源转型的推进，这不仅仅是出于气候保护的考量，也是由于产业政策的因素。要是不大规模扩建可再生能源，德国经济就会陷入困境----德国自民党的高层可能还不清楚这一点，但是北京肯定很了解。”
“现在采取措施支持德国本土厂商为时未晚。企业依然愿意改变计划，保持德国境内产能甚至重新扩大产能。但这样的前提是德国政府立刻、而非几年后支持他们与中国厂商的不公平竞争行为展开斗争。”
“俄罗斯入侵乌克兰，暴露了德国在能源方面的致命依赖性。如今，德国现任政府正在犯下和依赖俄罗斯天然气相类似的错误。这真是一场闹剧。”
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