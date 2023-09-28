 德语媒体：德国电动汽车产业该如何自救？ | 媒体看中国 | DW | 28.09.2023

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德语媒体：德国电动汽车产业该如何自救？

“焦点在线”发表评论指出，欧盟对中国电动汽车启动反补贴调查不是解决问题的正确路径，补贴也并非中国车企的唯一制胜法宝。德国需要投资1000亿欧元，才能打破中国在电动汽车领域的主导地位。

E-Auto an Ladesäule

（德国之声中文网）对于中国如今占据电动车市场主导地位，德国《焦点》杂志在线版发表评论指出，北京的补贴政策和中国产汽车的低廉价格只是一个方面，“硬币的另一面是中国很早就聚焦于电动汽车工业，并且将其发展成为自己的领先优势——而且是扩展到整个供应链上。”

作者认为，即使现在欧盟宣布对中国产电动汽车启动反补贴调查，恐怕短时间之内也无法带来改观。“如果贸易争端升级，德国汽车制造商的处境可能会更加艰难。如果欧盟对中国电动汽车征收高额惩罚灌水，那么中国就有可能切断对欧洲市场的电池或其它初级产品的供应，比如锂、镍、钴以及稀土等。——或者中国也可能会对欧盟征收报复性关税。”

“这一切都无法改变中国主导电动汽车市场的局面。而德国汽车制造商也深受其苦。虽然大众（VW）还能勉强跻身电动汽车领域的前五名，但是奔驰和宝马在电动车领域已经毫无发言权了。鉴于欧盟已经决定，到2035年要停止销售燃油动力汽车，欧洲的转变迫在眉睫。”大众已经决定大力投资该领域。到2030年，该集团要投资200亿欧元用于自己的电池基础设施研发。

大众ID.3电动汽车

大众ID.3电动汽车

文章最后指出，也许欧盟也可以给自己的电动汽车产业提供补贴。“比如在美国，购买电动汽车可以得到3600美元的奖励——前提条件是，汽车的电池也是在美国制造的。”

《法兰克福评论报》则着眼联合国的改革，提出了一个看上去存在一定矛盾的问题：既然中国一向自诩为第三世界国家“代言人”，为什么非洲国家敦促联合国安理会改革，中国却并不支持呢？

作者Christiane Kühl认为，联合国安理会正在失去其合法性。为了给发展中国家应有的发声机会，改革是势在必行的。但是改革却很难推进。尤其在乌克兰总统泽连斯基看来，发动侵略战争的俄罗斯是拥有否决权的常任理事国，这就非常不合理。他呼吁安理会收回莫斯科的这一特权

然而文章分析指出，联合国安理会需要改革，并不只是因为俄罗斯对乌克兰的侵略。比如日本和德国这些非常任理事国多年以来一直希望得到地位的提升，而非洲对于改革的呼声也尤为强烈。

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非洲国家联盟的54个成员从2005年就提出，希望非洲大陆能够获得两个具有否决权的常任理事国席位，以及三个非常任理事国席位。“然而值得注意的是，拥有否决权的中国虽然一向自视为全球南方的代言人，尤其是非洲国家的支持者——但在这方面却并没有提出什么具体的方案。”

习近平在8月份赴约翰内斯堡参加金砖峰会之余，还出席了中非合作论坛。他在会议上也仅仅表示，“在联合国安理会改革问题上支持就优先解决非洲诉求作出特殊安排，呼吁多边金融机构提高非洲国家发言权”。

作者分析指出，问题在于：“中国虽然希望能够打破美国的主导权，但是却并不想以牺牲自己在安理会的权力作为代价。而在这方面，并不存在什么替代选项。”
 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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