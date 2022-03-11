德语媒体：德国对中国经济的依赖

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表长篇文章指出，俄罗斯入侵乌克兰后，欧洲表现出了前所未有的团结，而欧洲人能够发出共同的声音也有可能导致北京"分而治之"对欧策略的瓦解。因为，欧洲人已经意识到，对一个政治和经济制度完全不同的国家产生依赖，也会给自身带来极大的风险。这篇题为《对中国的依赖》的文章写道：

"对欧洲来说，能否将敌国的盟友当成伙伴？对华贸易是否将蒙受'惨重损失'？德国企业是否会离开中国市场，是否会将供应链从中国转移至其他国家？所有这一切将取决于欧洲大陆，特别是德国对中国这一重要贸易伙伴依赖程度的评估。

政界、经济界以及学术界，对于这一问题的答案有着极大的差异。戴姆勒称中国是其'第二故乡'，而一些研究人员更是对此深信不疑，在他们看来，失去中国市场，德国汽车企业就将失去生存空间。乌克兰战争爆发前，德国总理肖尔茨还曾对中国党和国家领导人习近平承诺，德国将会'继续深化'对华经贸合作。但现如今，德国墨卡托中国研究中心的经济学家们则提出警告称，欧洲的对华政策不应被'严重夸大的经济依赖性'所误导。

毫无疑问，德国的发展确实同中国经济有着密切的关联。欧洲没有任何一个国家像德国这样得益于中国的经济腾飞，也没有人任何国家像德国这样依赖于中国。从2000年至今，德中贸易额已经递增了十倍，达到2450亿欧元。感谢来自中国的廉价消费品，德国人的生活宽裕了许多。而对于很多德国企业来说，过去数十年来，中国市场一直是企业增长的最重要推手。"

多年以来，中国一直是德国汽车工业的最重要市场。

报道指出，细究之下不难发现，德国经济对中国市场的依赖并没有想象中的那么大。德国产品的最大买家仍是美国，而中国企业在德投资也还非常有限。文章最后写道：

"在经济生活中，没有任何市场和供货商是不可替代的。日本车企丰田在中国市场上的汽车销量不及大众一半，但这并不影响丰田成为世界上第一大汽车厂家。美国企业也正在出于风险考量减少对华投资。

同中国的大脱钩行动并不需要从明天就开始。大胆考虑替代市场的可能性，这本身就是重要的第一步。"

尽管中国实施了极其严厉的防控政策，但过去几天来，新冠疫情仍出现了死灰复燃的势头。《明镜》周刊报道称，深圳、东莞和长春等经济重镇，由于出现新增病例，已经陷入部分停摆状态。报道称：

"深圳大约有30多家IT企业陷入停摆。这有可能会导致电路板、触屏和其他一些科技产品配件的生产供应受到影响。

中国一直在追随所谓的'清零政策'，一旦出现疫情，地方当局会采取禁足、群体排查、运输限制和定点隔离等一系列严厉的防疫措施。其他一些中国城镇也因发生疫情而采取了工厂停产等措施。

受疫情及停摆措施的影响，中国股市大幅下滑。香港恒生指数下跌了3.7%。专家们普遍担心，中国的清零防疫策略将使中国经济的增长受到负面影响。"

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