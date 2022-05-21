德语媒体：德企让政界的呼吁随风吹散

（德国之声中文网）德国大约有5000家公司有中国业务，其中巴符州占了1200多家。德国对中国的依赖程度有多大、应该怎样化解，对此政界有一定共识，但经济界，尤其是德国隐形冠军最多的西南部重镇巴符州经济界对政界的警告不以为然。《法兰克福汇报》发文指出，政界清楚，经济界对印度的兴趣无法同中国相比，然而着眼于危机，防患于未然，目前应该是着手经济多样化的时候。只是，经济界不这样认为：

"深入经济界实地倾听一番，你很难找到离弃中国的支持论据。相反：企业让政界的（减少依赖中国的）呼吁随风吹散。至少法兰克福汇报的一项问券调查结果听上去像是一个这样的回应，也许它是做给北京看的，是一种外交辞令。

比如奔驰汽车不愿推进多样化，它正在提升在中国的营业额比例。公司认为，中国在豪华车领域所占的世界市场份额正在加大，与此相类似，奔驰在华销售的市场份额也在增加。奔驰的股份中已有五分之一掌握在中国人手中。'今后我们也会扩大在当地的活跃程度。'"

"机械工具生产商Trumpf写道，'目前，公司没有减少中国业务或者将其移到其它国家的战略考量'，2025年预计我们产品在国际市场销售量的一半将在中国实现，'因此我们无法从中国撤退'。

光学康采恩蔡司（Carl Zeiss ）写道，对蔡司而言，中国仍然是重要的具有战略意义的增长型市场。

机械公司Voith称与中国的合作由来已久，忠诚未变：'Voith自1919年以来就活跃在中国市场'。"

"以上公司的回答同Ifo今年4月中旬对4000家企业的调查结果相吻合。当时的结果是：汽车工业对中国的忠诚度最高，它们当中只有四分之一宣布降低从中国的进口；三分之二称不会改变现行政策。不过在化学领域，三分之二的企业宣布将减少依赖。汽车领域对中国的依赖程度超过其它任何一个行业，不仅在销售方面，四分之三的公司需要从中国进口上游零部件。"

2017年越南做东的 APEC-ASEAN对话期间巴切莱特同习近平

踏上中共宣传雷区的风险

经过数年努力，联合国人权事务高级专员巴切莱特访华之旅终于成行。这是17年后这一联合国高官再次进入中国的国土。德新社发表评论写道：

"人权组织警告，踏上中共宣传雷区的风险很大。中方是否会如同批评者担心的那样，利用她的到访，洗白侵犯人权的劣迹？巴切莱特将怎样令人信服地追踪调查对维族、藏族和其它少数民族的迫害？"

"巴切莱特，这名前智利总统，早在2019年便得到了邀请，但北京不愿就访问条件进行磋商。这些条件包括，联合国人权署自行挑选交谈人员，并不受阻碍、不受监督地同他们交谈。今年3月，巴切莱特宣布搁置多时的访问计划，她的助手们明确表示，中方称愿意接受此前提出的要求，巴切莱特可以任意挑选谈话对象，中国官员不会对此监督。"

文章写道，因没有公布有关新疆的调查文件，巴切莱特本人颇受非议:

"数月前，人权署就应该公布广为关注的新疆报告。2018年她在联合国人权理事会做首次演讲时，提到'在全新疆，随意在劳改营关押维族人以及其它穆斯林，引发令人深切不安的指控'。她的办公室记录了全球各地知情者就这个议题通报的信息。"

"信息非常多：联合国自己指定的独立人权报告人，多次表达维吾尔人受到虐待的担忧。2021年春季，他们报告指出，工厂出现强迫劳工的现象。"

"巴切莱特的报告去年就已完稿，但公布时间一再推迟。观察人士估计是中国施压的缘故，中国不愿在冬奥会之前或者巴切莱特访华前发表该报告。批评人士指出，巴切莱特过多顾及中国。在活动人士看来，她此次对中国的访问，不仅让她个人的可信度面临风险，联合国人权系统也面临信誉受损的风险，因为作为在安理会具有否决权的中国可以施加很大影响。"

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