德语媒体：强大的中国 是福也是祸

（德国之声中文网）“2014年美国经济学家萨默斯（Larry Summers）得出结论，他的经济学家同行们对中国的增长潜力过于乐观。尤其是进入第二个新冠危机之年可以确定的是：萨默斯说错了。”德国《奥格斯堡汇报》（Augsburger Allgemeine）本周五发布的一篇评论以此开头，引出了中国今年第一季度同比增长出现18.3%的高增幅。

作者指出，中国的经济出现大幅增长，一部分原因是该国采取了严格的抗疫措施。纯粹从经济角度来看，这样的强硬做法带来回报。当欧洲正在疲弱之时，中国似乎已经克服了危机，文章写道：“这对于经济上遭受重创的欧洲国家来说是一个痛苦的认知：恰恰是疫情的起源国是最早克服危机的国家之一。”

作者Stefan Stahl认为，对德国来说，中国的强大是福也是祸：“好的一面是，因为中国市场的高需求对德国汽车制造商的数十亿利润做出了决定性的贡献，特别是今年前三月，在中国售出的243万辆汽车中，大众汽车占了近100万辆。这保障了数以万计的就业机会。不好的一面是，德国方面公开批评北京侵犯人权，中共高层就会毫不留情地打出这张牌。”

尤其是德国汽车制造商大众公司总裁迪斯（Herbert Diess）对这种两难境地深有体会。2013年大众汽车启用位于新疆乌鲁木齐的工厂。面对新疆强迫劳动的争议，这家德国汽车制造巨头受到外界质疑。文章写道：“在气候保护和电动车方面都显得颇为自信的迪斯，在涉及新疆问题时却常常陷入道德困境。大众汽车的形象受损，但大众对中国汽车市场已经有了依赖性，难以因为要合符道德从该地区撤出。”

题目为“德国经济正在变得过于依赖中国”(Deutsche Wirtschaft macht sich von China zu abhängig)的评论发出警告，大众汽车的例子表明，德国对中国的过度依赖是多么危险：“只有一个现实的长期策略可以应对这个问题。如果欧洲在经济上站稳脚跟，像大众这样的公司在欧洲市场的销量大大增加，那么对中国的依赖性至少会在一定程度上有所减少。”

文章在最后指出，习近平似乎对胜利非常有信心，甚至是傲慢的。他提出了“东方正在崛起，西方正在衰落”的观点。作者写道：“在经济上这可能是真的，但在道德上，中国正日益走向衰落。”

沉默的德国

上个月，欧盟就新疆人权问题对中国实施了30多年来的首次制裁，给欧中关系带来影响。北京迅速祭出反击，对欧洲各国议员丶学者和德国墨卡托研究中心施行制裁。《世界报》写道：“令许多观察人士惊讶的是，中国反击之后，只看到德国联邦政府做了一件事——保持沉默。没有声援欧盟议员，也没有声援柏林的研究人员。

作者Maximilian Kalkhof批评指出：“德国政府的反应与现实脱节。任何研究过中国外交关系的人都能看出近年来的一个模式：中国不会让步。几十年来中国外交政策都秉着邓小平提出的韬光养晦——隐藏实力，伺机而动的路线。然而习近平领导下的中国不同，北京正在推行所谓的战狼外交。”

北京政治人物对他们认为的小国和不太重要的国家尤其使用这种策略：“从中国的角度来看，世界上几乎所有的国家——除了美国——都属于这个类别。”

题目为“中国的三个对手”（Chinas drei Kontrahenten）的文章写道，瑞典、加拿大和澳大利亚这三个国家的实例可以看出，反对中国已经变得多么危险，像德国这样的国家的公开声援是多么重要。

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点



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