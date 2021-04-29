 德语媒体：应对中国崛起 欧美应联手制衡 | 媒体看中国 | DW | 30.04.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：应对中国崛起 欧美应联手制衡

面对中国的迅速崛起，面对中美冲突的日益激化，欧洲应当如何应对呢？是坐山观虎斗呢，还是应当积极参与其中?

Symbolbild Handelskrieg USA und China

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》的客座评论称，面对新的挑战，欧洲必须放弃迄今为止的和事佬做派。否则欧洲人引以为傲的自由民主都将受到威胁。这篇题为《联合起来才能制衡中国》的评论写道：
“中国一跃成为世界强国，对欧洲来说也具有重大的影响。布鲁塞尔有人尝试建立所谓的‘战略自治’，以便以安全的旁观者身份躲过中美之间的争斗，自身不受任何损失。但是，想将欧洲搞成大号的‘瑞士’显然是无法成功的。欧洲更应该做得，是积极努力去化解看似不可避免的中美冲突。欧盟各成员国不论大小，都应努力让欧盟承担起这个角色。因为欧盟只有作为整体出现，才能具备相应的实力。

但是，目前欧盟采取的却是一种‘蒙混过关’的战略。每逢关键时刻，欧盟内部犹豫不决的表现就足以说明这一点。欧洲的秩序建立在法治基础之上，这不仅适用于欧盟内部，也适用于各个成员国。当然，众所周知，部分欧盟成员国确实存在宪政方面的问题。同样道理，国际秩序也必须建立在国际法基础之上。如果强权政治占据了上风，那么同法治基础相辅相成的自由民主也将无法得到保障。”

评论指出，中国越来越暴露出推行强权政治的决心，而欧洲只有同美国联手，才能有效制止这一趋势。评论写道：

“欧盟过于孱弱，因此必须采取我们称之为‘联手制衡’的策略。同冷战时期的遏制策略不同，联手制衡的意义在于：欧洲及其所有的民主伙伴要尊重并捍卫中国的合法权利和利益。但与此同时，如果台湾遇到威胁，或维吾尔人等少数民族继续被关进从事所谓再教育的集中营，那么，盟友们就应集中力量，对中国施加强劲的政治和外交压力。
长期以来，北京所采取的策略一直是，以表面友好的姿态让对方在政治和经济上一步步陷入依赖，直至除了对北京听之任之以外，别无选择。公开点明北京贯彻其权力的做法，并不意味着拒绝同北京开展合作。恰恰相反，应当同北京开展广泛而深入的合作。只有加强和巩固民主联盟，我们欧洲人才能捍卫我们的价值观。一场建立公开透明、互相尊重、利益均衡的世界秩序的竞赛已经展开，每一个国家都已卷入其中。民主国家只有团结起来，才能真正削弱和遏制中国的扩张和侵略。”

China Wuhan Markt Schweinefleisch Coronavirus

中国出台新法律，制止食品浪费。

4月29日，中国人大会议通过《反食品浪费法》，今后过量点餐，造成浪费者，将面临最多一万元的罚款。《明镜》周刊报道称：

“中国官方电视台报道称，这项立法是为了遏制越来越严重的食品浪费问题。据称，仅外卖行业每年造成的食品浪费就多达180亿公斤。

去年八月，中国党和国家领导人习近平曾亲自关注食品浪费现象。他形容食品浪费已经到了惊人的地步。他说，浪费可耻，节约光荣。随后一些地方当局就启动了旨在减少食物垃圾的行动。一些网红也成了批评的对象，这些网红录制的视频显示他们订购了超量或昂贵的食品。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

TABLEAU | 100 Tage Biden

拜登在国会首次演讲中对中国采取强硬立场 29.04.2021

美国总统拜登周三首次对国会发表的首次演说中，对中国发出了强硬的信号。拜登誓言将维持美国在印度太平洋地区的强大军事存在，并承诺促进技术和贸易的发展。

Impftstoff Sputnik V

欧盟：中俄意图透过疫苗假讯息分裂西方国家 29.04.2021

欧盟28日在一项研究报告中，批评俄罗斯与中国透过散播假讯息，意图增加外界对西方新冠疫苗的不信任感。俄罗斯与中国都出面驳斥相关指控，反批西方国家想垄断疫苗市场。

Symbolbild USA-China-Handelskrieg

客座评论：美中新冷战是美苏冷战的1.5版 26.04.2021

美国参议院外委会日前推出了全面抗中的《2021战略竞争法案》，这份长达近300页的法案被认为是迄今为止民主共和两党在对华政策上走向强化对抗的里程碑式法案，用参议院外委会主席、法案的起草人之一鲍勃·孟南德斯的话说，它“让我们的国家终于可以在权力、政治、外交、经济、创新、军事甚至文化等每一个维度上去面对中国的挑战”，可以把它看作美中新冷战成形的一个标志。