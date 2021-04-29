德语媒体：应对中国崛起 欧美应联手制衡

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》的客座评论称，面对新的挑战，欧洲必须放弃迄今为止的和事佬做派。否则欧洲人引以为傲的自由民主都将受到威胁。这篇题为《联合起来才能制衡中国》的评论写道：

“中国一跃成为世界强国，对欧洲来说也具有重大的影响。布鲁塞尔有人尝试建立所谓的‘战略自治’，以便以安全的旁观者身份躲过中美之间的争斗，自身不受任何损失。但是，想将欧洲搞成大号的‘瑞士’显然是无法成功的。欧洲更应该做得，是积极努力去化解看似不可避免的中美冲突。欧盟各成员国不论大小，都应努力让欧盟承担起这个角色。因为欧盟只有作为整体出现，才能具备相应的实力。

但是，目前欧盟采取的却是一种‘蒙混过关’的战略。每逢关键时刻，欧盟内部犹豫不决的表现就足以说明这一点。欧洲的秩序建立在法治基础之上，这不仅适用于欧盟内部，也适用于各个成员国。当然，众所周知，部分欧盟成员国确实存在宪政方面的问题。同样道理，国际秩序也必须建立在国际法基础之上。如果强权政治占据了上风，那么同法治基础相辅相成的自由民主也将无法得到保障。”

评论指出，中国越来越暴露出推行强权政治的决心，而欧洲只有同美国联手，才能有效制止这一趋势。评论写道：

“欧盟过于孱弱，因此必须采取我们称之为‘联手制衡’的策略。同冷战时期的遏制策略不同，联手制衡的意义在于：欧洲及其所有的民主伙伴要尊重并捍卫中国的合法权利和利益。但与此同时，如果台湾遇到威胁，或维吾尔人等少数民族继续被关进从事所谓再教育的集中营，那么，盟友们就应集中力量，对中国施加强劲的政治和外交压力。

长期以来，北京所采取的策略一直是，以表面友好的姿态让对方在政治和经济上一步步陷入依赖，直至除了对北京听之任之以外，别无选择。公开点明北京贯彻其权力的做法，并不意味着拒绝同北京开展合作。恰恰相反，应当同北京开展广泛而深入的合作。只有加强和巩固民主联盟，我们欧洲人才能捍卫我们的价值观。一场建立公开透明、互相尊重、利益均衡的世界秩序的竞赛已经展开，每一个国家都已卷入其中。民主国家只有团结起来，才能真正削弱和遏制中国的扩张和侵略。”

4月29日，中国人大会议通过《反食品浪费法》，今后过量点餐，造成浪费者，将面临最多一万元的罚款。《明镜》周刊报道称：

“中国官方电视台报道称，这项立法是为了遏制越来越严重的食品浪费问题。据称，仅外卖行业每年造成的食品浪费就多达180亿公斤。

去年八月，中国党和国家领导人习近平曾亲自关注食品浪费现象。他形容食品浪费已经到了惊人的地步。他说，浪费可耻，节约光荣。随后一些地方当局就启动了旨在减少食物垃圾的行动。一些网红也成了批评的对象，这些网红录制的视频显示他们订购了超量或昂贵的食品。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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