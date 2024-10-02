德语媒体：小心上中国的当！

一名中国女子因涉嫌间谍活动在德国被捕的消息引发了德媒的广泛关注。《中德意志报》指出，外国情报机构，尤其是中俄正日益将目光聚焦于德国。与此同时，欧盟本周将就中国电动汽车关税进行投票表决。中国制造商提出设定最低进口价格作为妥协方案，然而《经济周刊》发出警告，欧洲不应轻易上当。

（德国之声中文网）“这听起来就像是一部间谍小说。一名疑似中国间谍的人得到了一个德国选项党政客的信任，并在欧盟议会进行间谍活动。同时，他还通过一名女特工获取了关于武器运输的敏感信息。”德国《中德意志报》（Mitteldeutsche Zeitung）本周一（10月1日）发表的评论这样开头写道。

然而，德国联邦检察院确信，这不是一部特工小说的剧本，而是在德国发生的现实，标题为《落入间谍的视线》 （Im Fadenkreuz von Spionen）：“联邦检察院的调查证实了宪法保卫局等机构多年来一直发出的警告：德国近年来日益成为外国情报机构的目标。”

作者Jan Schumann指出，尤其是中国和俄罗斯。而德国必须清楚地意识到，自己已深陷于一场激烈的对抗之中，这场对抗也包括冷战时期的间谍手段。文章写道：“德国选择党（AfD）政客克拉在当前案件中扮演的具体角色，还要等待进一步的调查。有可能克拉只是被一名中国高明间谍所蒙蔽，为其打开了进入欧盟议会内部的大门。”

当心中国的把戏

本周五对中国电动汽车行业来说是一个决定性日子：10 月 4 日，欧盟 27 个成员国将就欧委会计划对中国汽车制造商征收高达 35.3% 的惩罚性关税进行投票表决。然而，在幕后，北京政府仍在努力与欧委会谈判达成协议。最近几周，比亚迪和蔚来等中国制造商多次提出设定最低进口价格。德国《经济周刊》（WirtschaftsWoche）本周一发表的一篇评论发出呼吁：“欧委会和欧盟成员国不应与对方达成交易。中国的补贴制度并不透明，除了财政补贴外，还有许多非财政援助，例如对原材料、研究或资本的优先获取。毫无疑问，在“中国制造 2025 ”和 “新质生产力 ”的框架内，共产党已经并将继续大力支持本土企业。

德国汽车制造商落后了吗? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

标题为《当心中国的把戏！》 （Vorsicht vor dem China-Trick!）的文章指出，虽然设定最低进口价格在最理想的情况下，可以阻止中国企业在欧盟内使用其传统的经济战略，通过强硬手段将对手逐出市场，但这仍会为中国制造商带来可观的现金流。

作者Thomas Stölzel写道：“他们可以利用这些资金在非欧洲国家和中国市场上对西方制造商发起更猛烈的攻击。而拉丁美洲、非洲和东南亚对于大众、标致和雷诺等制造商而言，都是极为重要的市场。”

文章接着指出，欧洲政策的目标必须是创造所谓的 “公平竞争环境”，即为所有企业提供相似的竞争条件。

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

