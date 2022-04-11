德语媒体：奥密克戎毁了习近平的"抗疫战绩"

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论指出，上海封城导致的混乱场面，毫无掩饰地显示出了专制政权的疯狂，也暴露出了中国"清零政策"的种种弊端。这篇题为《奥密克戎毁了习近平的'抗疫战绩'》的评论写道：

"中国党和国家领导人习近平仍坚持不惜一切代价，阻止奥密克戎在中国造成大量死亡病例。因为今年秋季即将召开的党代会上，他希望打破领导人任期上限继续当政。有鉴于此，他也只能继续沿用过时而严苛的防疫手段了：全盘封锁，群体检测。一旦发现阳性，立即送去集中隔离。只有转阴之后，当事人才能离开人满为患的隔离中心。如此隔离，患者病情加重的风险极高。

对于习近平来说，放弃清零政策，等同于承认自己的失败，等于承认自己并不是一贯正确。要知道，早在2020年，习近平就已经宣布中国战胜了新冠疫情，并以此证明中国的社会制度要比西方更有优势。而现在的局势却显示，清零政策也给习近平本人带来了政治风险：因为面对奥密克戎，清零政策难以奏效，因为这种变异毒株的潜伏期很短，一些无症状感染者尚未来得及被检测，就已经开始传播病毒了。"

评论作者Katrin Büchenbacher指出，清零政策造成的经济代价越来越高，以至于中国总理李克强都已对'超预期变化'提出警告。民间的不解和不满情绪也在不断升温。评论最后写道：

"上海的混乱局面本来是可以避免的。至少在香港疫情失控之后，就应当加强预防措施，比如对老年人群体施打疫苗加强剂。迄今为止，更为有效的辉瑞和莫得纳的mRNA疫苗仍未获得中国批准。而在此前，中国官媒曾发起针对外国mRNA疫苗的宣传攻势，宣称这类疫苗造成了死亡事件。中国医疗资源的不足也在疫情中暴露无遗，这一点在中国乡村尤为明显。即便是在城市里，人们无论得什么病，通常都会选择去医院，提前缴费、长时间排队候诊都是必不可少的内容。虽然一些城市已经开始了家庭医生试点，但这一尝试仍处于初级阶段。

但习近平显然不愿去改变这类制度性弊端，并有的放矢的对老年人群体提供更好的保护，而是采取了更为激进的做法。他要继续坚持清零政策，任何批评意见都会遭到扼杀。中国的一些城市已经开始提前修建大规模隔离中心。世界各国开始学习如何同病毒共存之际，中国的封城狂热仍看不到尽头。"

世贸组织周二下调了对2022年全球贸易的预估。除俄乌战争之外，新冠疫情在中国死灰复燃也被视为是影响全球贸易的重大因素。《法兰克福汇报》写道：

"中国的清零式防疫政策也给世界经济造成了额外的压力。北京咨询公司Gavekal发布的一项调研显示，中国最大的一百座城市中，只有13座城市未受到禁足令等防疫措施的影响。而已采取防疫措施的城市和地区在中国国民经济总值中的占比高达54%。

其中防疫措施最为严格的首推上海，该市及其周边地区在中国国民经济中的占比接近四分之一。而在大众等汽车企业入驻的吉林省，过去几周来，很多工厂一直都处在停产状态。"

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