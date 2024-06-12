德语媒体：奔驰宝马并不关心国家利益

欧盟计划对中国电动汽车加征关税，德国车企担心中国报复因此予以反对。《经济周刊》刊评指出，这凸显奔驰宝马等巨头并不关心德国或欧洲的国家利益。《新苏黎世报》则担心刻意削弱中国会增加战争风险。

（德国之声中文网）杜塞尔多夫出版的《经济周刊》以“宝马奔驰诚可贵，自由贸易价更高 ”为题，刊发评论指出，在围绕欧盟对中国电动车提高关税的争议中，德国社会终于明白，宝马奔驰等汽车厂商的利益与德国的国家利益并不一致。

作者注意到，就在欧盟公布对华关税决定的前夕，科隆的德国经济研究所(IW Köln)发布了一项调研结果：在接受调查的900余家工业企业中，超过80%认为对中国电动车加征关税是“合理的”。

“超过80%的企业都支持被奔驰老板康林松(Ola Källenius)称作‘贸易保护主义’的做法？超过80%的企业都结盟反对德国大众、宝马？这可能吗？”

“显然这是可能的。这项调研在方法上无可置疑，也揭示了一个普遍的谬误：德国最重要的几家大企业的利益和德国经济的整体利益其实并不像看起来那般地一致。”

文章指出，汽车产业对德国来说固然极其重要，但是对大型车企高管有利的东西未必对德国产业总体有益。“在这个议题上，这些企业既不关心欧洲产业基地的国际竞争力，也不关心本土的就业岗位或者消费者利益。他们关心的是自己的全球业务及其中国部分。在那里，他们仍然有着高额利润，让他们的资产负债表闪闪发光。而一旦中国政府祭出反制措施，这些在华利润就会成为牺牲品。”

“近年来，欧盟的独特性以及一大成功秘诀就是：和其他大国相比，欧盟多少还比较坚定地支持自由贸易的原则。欧盟应该保持这样。但这也并不排除关税手段，而且为了重新平衡被扭曲的市场竞争也必须这样做。所以，世贸组织明确允许出于这种动机的关税。总而言之，德国经济界的大部分人都比某些被金钱利益蒙蔽双眼的车企高管更能认清一个道理：支持自由贸易的人，也都支持对中国电动汽车征收（适度）关税。”

电动车关税，让欧中关系笼罩在贸易战阴云之下 图像来源: Imago/C. Ohde

瑞士《新苏黎世报》以“贸易战和科技限制：西方绝不能孤立北京 ”为题，刊发评论指出，欧美政界正试图通过关税、制裁等手段迫使跨国企业将其业务转移出中国，从而切断中国经济的命脉，这样的做法对全世界都会构成危险。

“如果西方继续像现在这样孤立中国，世界就有分裂的危险。曾经受益于全球化以及廉价中国产品的西方消费者将会因此付出代价，其结果就是生活水平大幅下滑。”

“而且，一个遭遇经济重挫的中国也有可能做出欠缺仔细考虑的决策，比如军事进攻。换而言之，一个经济疲软的中国比一个强大的中国更加危险。”

“所以，西方不应该不断用新的关税、制裁等手段把中国逼向墙角从而诱发全球贸易战，而是应该有分寸地理性评估中国地政治经济局势，尤其应该加强和中国领导人的对话。”

“但这当然也不代表西方政界和经济界就不应该正当地表达不满。北京对俄罗斯侵乌战争的支持需要被明确指出，同样需要明确指出的还有中国各地方政府普遍的对外资企业的歧视性做法。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。