德语媒体：央行印钞鼓励生育？

（德国之声中文网）中国的出生人口数量已连续5年走低。根据周一中国国家统计局公布的数据，去年中国仅有1062万新生儿出生，这意味着比之前一年减少了10.5%，是1949年中华人民共和国成立以来的最低水平。出生率为千分之七点五。

《法兰克福汇报》关注了这一现象。该报写道：“周一公布的有关生育率降低的数字并不让人吃惊。一些人口学家此前估计的数字还要更低，甚至预测会首次出现人口萎缩。不过人口增长还是（仅）有48万，增长率为千分之零点三四。”

“中国大城市里的教育、托幼和住房支出极高，是人们最经常提到的（出生率）降低的一个原因。年轻女性观念的变化也起了一定作用，她们接受了更高的教育，经济上更独立，不愿早早地为了丈夫和孩子限制自己的自主。登记结婚的数量已连续7年下降。过去一年，情况又受到新冠疫情危机的巨大冲击。

去年12月由“育娲人口研究智库”的专家发布的一份研究报告得出结论，许多夫妇因为收入较低、丧失就业岗位以及未来前景缺乏安全而推迟生孩子。此外人们还担心，疫情中难以保证到医院就医和生产不受影响。”

中国面临人口萎缩和老龄化

从2016年放开二胎，到2021年进一步推出三孩政策；一些城市实行延长产假、育儿假及补贴，但并没有产生持久的作用。与生育政策相配合，民政部门提高离婚门槛，医疗卫生部门致力于减少不必要堕胎，不过这两项受到了女权人士的批评。文章接着写道：

“在专业人士看来，这些鼓励生育的措施远远不够。著名经济学家任泽平不久前建议，为未来10年里出生的5000万新生儿设立一个金额合2750亿欧元的基金。他甚至建议这笔钱由央行额外印发，掀起起讨论风波。这对当局来说走得太远了，任泽平的微博账号被封闭。任是金融机构东吴证券的首席经济师和育娲人口研究智库的创办人之一。他不久前曾在一份报告中提出，中国应该将国内生产总值的5%，而不是目前的3%用于鼓励生育，尤其是扩建托幼设施。迄今中国四岁以下儿童仅有4%能得到托管照顾。任泽平认为这个比例要达到50%，否则中国有可能在几十年后成为世界上老龄化和人口萎缩最快的国家之一。”

中国经济渐失活力？

杜塞尔多夫出版的《商报》发表题为“中国经济活力减弱”的文章，关注中国最新的经济数据。根据国家统计局周一发布的数据，2021年第四季度中国经济增幅放缓，GDP同比增长仅4%，是18个月来最低的季度增幅。2021年全年GDP增长8.1%，与2020年较弱的增长有关。文章写道：

“专家估计，今年的增长幅度将明显降低。去年年末增长放慢的原因包括地方和中央政府为控制新冠疫情实施的防疫措施限制了消费。此外还遇到房地产危机、供应链问题和限电。”

文章称，中国领导人习近平一再承诺，将继续改革开放，并推动市场经济的发展。他在参加达沃斯世界经济论坛活动时表示，必须开放，而不是闭关。但中国的现实却是另一幅景象：

“‘清零’政策下严格的防疫措施将中国与世界其它地方几乎隔绝开来。北京用部分强硬的手段落实其卫生政策。

目前多个大城市在出现疫情后实施禁足，以阻止病毒传播。居民不得离开住所，出口都有人把守监控。此外，北京通过‘中国制造2025’计划力图在许多尖端科技领域实现自给自足、习近平的经济和政治民族主义激化贸易争端并使台海战争威胁升高，也加剧了中国与世界的脱节。

在华外国企业的情绪也明显低落。中国加入世贸组织20年后，西方公司依然抱怨中国企业得到大量补贴、国企造成竞争扭曲、强迫技术转让和窃取知识产权的行为。

‘我不期待在未来10年会有较明显的开放’，中国欧盟商会主席伍特克（Jörg Wuttke）2021年底说，中国将仍然十分重要，但中国的意义将不再像过去多年里那样巨大。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。