德语媒体：大众总裁“祸从口出”

（德国之声中文网）大众总裁迪斯接受媒体采访时有关新疆的言论引起轩然大波。迪斯声称他从未听说过新疆再教育营的残暴事件。周四（4月18日）一期的德国《焦点》周刊报道称，为了平息舆论，大众发言人表示，迪斯先生对新疆局势是有所了解的。这篇题为《大众总裁遇到麻烦》的文章写道：

"这位发言人表示，正因为总裁迪斯了解新疆的情况，所以大众很重视促进当地的发展和不同民族间的和平共处。大众发言人强调：'乌鲁木齐大众工厂为各族员工提供工作岗位，对改善当地社会环境贡献极大。'绿党人权事务发言人鲍泽（Margarete Bause）此前对迪斯接受BBC采访时有关没听说再教育营的表态感到'震惊'。"

在接受BBC采访时，迪斯自豪地介绍了大众公司在乌鲁木齐开办工厂，为当地各族民众带来了工作岗位。但记者两次问及有关新疆再教育营情况时，迪斯则两次表示从未听说过有关再教育营的事情。文章写道：

"数月来，人权组织一直在批评中国政府在新疆关押和虐待穆斯林少数民族。绿党政治家鲍泽说：'迪斯先生偏偏在中国不无自豪地宣布，他们的企业为新疆带来了工作岗位，但声称对再教育营的事情一无所知，不能不说这是一个极大的讽刺。大众总裁显然是在践踏企业的责任，甘愿成为中国宣传机器的帮凶。'据称，新疆的再教育营中关押着上百万穆斯林民众。

"大众公司发言人表示，大众位于乌鲁木齐的工厂中有大约七百员工，其中四分之一是维吾尔人。迪斯在接受采访时也表示，他很自豪能为新疆带来工作岗位。"

猪瘟的双重影响

非洲猪瘟已经波及到中国大部分地区。鉴于中国庞大的养猪业规模及猪肉市场，这场猪瘟也势必会对德国产生影响。《法兰克福汇报》指出，肆虐中国的猪瘟对德国既有负面的影响，也有积极的影响。文章写道："

"受猪瘟影响，中国生猪数量的减少幅度预计将相当于整个欧洲的养猪业规模。因此，必将会对全球猪肉市场产生深远影响。去年，由于中美贸易战等因素的影响，中国120万吨进口猪肉的数量已经略低于前年的水平。但受猪瘟影响，一旦中国国内的猪肉供应出现滑坡，那么需求量势必将大幅上涨。而这则将会对德国的猪肉市场产生连锁反应。事实上，来自亚洲的猪肉需求现在就已经产生影响：德国生猪价格经历长期平稳价格期之后，过去四周之内突然上涨至每公斤1.73欧元。

"中国进口猪肉的绝大部分来自德国。去年德国对华猪肉出口上涨了8%，达到18万吨。一旦中国生猪存栏数严重减少，对德国猪肉生产商来说将是一件好事，因为这意味着出口数量的增加。当然前提条件是非洲猪瘟不会蔓延至德国境内。"

"荷兰合作银行（Rabobank）认为，届时受影响的将不只是猪肉价格。鉴于一千万吨猪肉的供求缺口，中国消费者将会转向其它蛋白源。这会导致禽类和牛肉价格的上扬。事实上，已有初步迹象显示中国人消费习惯的改变。今年头两个月，中国进口猪肉数量上涨了10%，而牛肉进口则上涨了50%，禽类也增加了37%。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点。