德语媒体：坚持减债，还是刺激经济？

（德国之声中文网）德国《经济周刊》的文章写道，新型冠状病毒的疫情爆发对中国经济带来沉重一击。该刊引述一位北京知情人士称，中国领导层如今考虑采取高昂的刺激计划，--让增长数字好看些。

文章写道，中国国家统计局公布制造业PMI降至35.7。此前的最低点是2008年全球金融危机爆发后，为38.8。文章认为，"这一惨淡的数字是迄今为止最明显的标志，显示新型冠状病毒对中国经济感染的程度之深。自2月底以来，第二大经济体因严格的隔离措施实际上陷于停滞。复工的步伐缓慢。强制的休息对中小企业的打击最大，它们时常没有足够的备用资本来挺过危机。"

文章写道，这引起政府的警惕，--也包括采取强力措施，比如对海航的接管："其它昂贵的刺激计划可能会跟上。一位对政府提供咨询的中国经济学者说：'现在有两个阵营，一个要求继续削减债务，这样的举措在不久之前是取得进步的。另一个要求财政大力干预。'他说，目前第二阵营在政治领导层那里更被听取。"

文章指出："采取新的代价高昂的措施刺激经济的想法，之所以得到很大支持，也是因为增长下滑可能会危及共产党的重要目标：中国的经济规模和收入在2020年底要比2010年翻一番。

"为此，今年的增长率至少要达到6%。但曼海姆ZEW研究所预计，2020年仅能达到约5.4%。牛津经济研究院的经济学者甚至下调预测至4.8%。"

文章写道，在疫情爆发前，与美国的贸易战中，北京就已表现出在一定时间内转离节约路线的意愿，"由于去年景气明显削弱，北京作出反应，推出约合2000多亿欧元的刺激计划"，在各种措施之下，去年才得以实现6.1%的增长率。

不过，这并不能解决结构上的问题。柏林墨卡托中国研究中心的曾林（Max Zenglein）表示，新型冠状病毒早已不再是中国经济面临的唯一紧迫问题。债务的剧增给金融领域带来巨大风险。

北京大学的美国经济学者佩蒂斯（Michael Pettis）也持类似观点。这位金融学者也是对中国公布的增长数字最大的批评者之一。"他并未指责政府伪造数字，而是统计方法与其他国家没有可比性。引人注意的持续高增长的关键，不是经济的真实产出，而是中国不断通过新的国家援助和经济刺激向体系内注资。佩蒂斯说：'大多数国家不会建一个产品没人想要的工厂。没有用的基础设施也是一样，因为通常有严格的预算规定。'在中国不一样。中国的国内生产总值受到没有生产效率的经济活动的明显扭曲。佩蒂斯估计，去掉人工制造的增长，很可能只剩下一半高。"

文章写道，2008年金融危机，中国政府投入近5000亿欧元，之后，中国的景气指数大幅跃升。

电影市场蒙受损失

《法兰克福汇报》的一篇文章关注了007新片在疫情中不得不推迟上映这一现象。文章说，"面对新型冠状病毒，间谍007也无能为力：邦迪系列新片'生死交战'原计划4月上映，如今推迟至11月。……在中国这个世界第二大电影市场，7万家影院完全关闭。……中国是重要性仅次于北美的国际电影市场。…..据估计，中国的损失已达约20亿美元。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点