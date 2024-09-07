德语媒体：在非洲“一呼百应”的中国

丰富的原材料、潜力巨大的市场、地缘政治——对非洲影响力的争夺正在如火如荼地进行。《法兰克福汇报》发表评论文章指出，从这次中非论坛的盛况来看，北京在这场竞赛中占据了上风。《商报》则关注德国工厂生产成本高昂和中国市场风险上升使大众汽车面临“有毒的三角关系”。

（德国之声中文网）“中国振臂一呼，（几乎）所有人都来响应，这次中非论坛再次展现了这一点”——《法兰克福汇报》周日版一篇题为《习近平将手伸向非洲》（Xi greift nach Afrika）的评论文章开篇这样总结道。

作者Claudia Bröll指出，非洲各国政要浩浩荡荡地前往北京参加这一政治盛事，在西方国家看来多多少少是令人疑虑的。“不管是涉及原材料、进入这个巨大市场的路径，还是涉及地缘政治结盟，对非洲影响力的争夺正在如火如荼地进行之中。显而易见，中国在这场竞赛中仍然占据上风。意识形态上的同属感是一方面，全球南方的团结也发挥了作用，当然其中也有务实主义的成分。”

文章接着分析道，中国长期以来乐于向非洲提供他们最需要的东西，比如修建道路、机场、体育场馆等等，但是这些光彩夺目的基建项目也使得不少国家陷入债务危机。“不过，中国慷慨提供贷款的时代已经结束，自身经济的低迷以及赞比亚等国家的债务违约迫使北京转变了路线方针。‘小而美’是新的座右铭。如今中国将焦点转向绿色能源领域。”

文章接着分析道，问题在于这些“现代化”项目将会使谁从中受益。“非洲人口增长很快，人口结构年轻化，他们最需要的就是就业岗位。在过去，中国在非洲很少关注当地人的需求，在进行大型基建项目的时候还会从中国派遣工人过来。他们的口号就是‘简单高效’。”

中非合作关系的光与影 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

而相比之下，西方国家在非洲除了经济利益之外，还追求其它的政治目标。比如反恐、阻止非法移民以及促进非洲人权发展等。此外殖民历史遗留问题也还未完全解决。中国则不在意这些，只关心实实在在的利益和生意。作者指出，习近平不仅盛情邀请非洲领导人来中国访问，而且自己也亲自到访过不少非洲国家。“拜登和特朗普正式出访的足迹从未触及非洲，而欧洲国家领导人除了马克龙之外也无人问津。“

文章最后总结道：“习近平面对非洲不会指手画脚，也从来不区分独裁者和民选领导人，而是以面带微笑的领袖形象出现，作为一个成功崛起的昔日发展中国家的领导人。至于中国在非洲投了多少钱，几乎都不那么重要了。”

“有毒的三角关系”

《商报》关注了汽车业巨头大众（VW）宣布考虑在德国大幅裁员、甚至关闭部分工厂所引发的争论，分析了德国作为工业生产基地所面临的困境。

大众刚一透露裁员计划，就引发了员工的抗议 图像来源: MORITZ FRANKENBERGZ/dpa/picture alliance

作为欧洲最大的汽车制造商，大众面临着愈发艰难的处境——企业投资的回报率已经无法承担向数字化电动汽车生产转型所需的成本。“德国作为生产基地成本高昂的普遍劣势、目前仍然难以估量的电动化发展道路以及中国市场越来越高的风险，使得大众集团陷入了一个有毒的三角关系。”

文章分析指出，围绕大众工厂的问题其实在多年以来早已经先出端倪：供货商陷入破产，临时工失业，不少在大众工作多年的老员工也因为排班减少导致奖金下降。但面对这些问题，大众方面却没有采取果断的措施来应对。“因为大众旗下豪华品牌保时捷的丰厚回报，以及在中国市场的高额利润掩盖了大众的德国工厂存在的积弊。”



摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。