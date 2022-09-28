德语媒体：围绕台湾的战争可能会变成核战争？

（德国之声中文网）"围绕台湾冲突，我们曾经有过一次核战争的危险"，《星期五周报》开篇回顾了研究机构美国国家安全档案馆一年前在网上公布的"台湾海峡危机"秘密研究，该研究由美国国防部委托。文章说："这份研究报告写道，艾森豪威尔总统当时离使用战术性核武器'已相当接近' "。

文章指出，"美国部队不会在乌克兰与俄罗斯作战，这被视为拜登政府一项坚定的原则性，尽管美国向乌克兰提供武器、对俄罗斯实施制裁，但在台湾问题上听起来就不同了。拜登在9月中旬在接受哥伦比亚广播公司采访时说，如果中国攻击该台湾，他将考虑采取直接军事行动。"

迄今为止，拜登已经4次表示，如果中国入侵台湾，美国军队将会协防台湾。《星期五周报》文章写道，"在拜登最近的台湾声明之后，美国政府官员解释说，总统并不想宣布一项新的政策。但从美国的角度来看，变化就在眼前。"

文章写道，"而且，拜登不是说说而已，战争准备是真的。在著名的外交关系委员会的杂志《外交事务》中，有些文章冠以这样的标题：美国必须为台湾战争做准备；围绕台湾的战争可能会变成核战争；保卫台湾的时间不多了。后者是由奥巴马时期国防部高级官员米歇尔·弗洛诺伊（Michèle Flournoy）和国防部创新司前司长迈克尔·布朗（Michael Brown）撰写的。两人称赞说，拜登的新防务战略要求 "更加快速和灵活"的威慑能力。他们说，一个'更具侵略性的中国'是主要威胁，预防性威慑必不可少。"

拜登"发现"了太平洋岛国的重要性

《法兰克福汇报》认为，拜登邀请12个太平洋岛国在白宫参加峰会是发达国家给中国近年来快速增长的影响力踩刹车的新战略的一部分。"这关系到军事存在、保证基本的贸易航线、海底矿产资源和气候变化后果。毕竟，这些岛屿国家的选票也很重要，例如在联合国投票中。

文章聚焦了围绕12个太平洋岛国中的所罗门群岛的争端。所罗门近年与台湾断交，与北京建交，今年4月还和中国达成安全协议。加剧了西方对北京可能在该岛建立军事基地的担忧。"现在，来自所罗门群岛的外交官们称，他们反对在白宫举行的太平洋岛屿峰会联合宣言的初稿。"

文章写道，白宫已经意识到过去忽视了这一敏感的地区，"白宫印太关系首席协调员坎贝尔（Kurt Campbell）表示，'我们过去对敏感地区的关注比我们应该做的要少。'在最近卡内基智库的活动中，他明确表示，财政援助当然也在议程上......预计这些方案将为基础设施提供资金，帮助这些岛屿国家应对气候变化的后果。此外，西方希望帮助这些国家制止非法捕鱼和非法开采海底矿产资源。"

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