 德语媒体：向后的大跃进 | 媒体看中国 | DW | 22.12.2020

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德语媒体：向后的大跃进

多家德语媒体继续关注欧中投资协定。《法兰克福汇报》指出，中国包括经济界在内出现自由化的逆转。《资本》杂志分析了目前时间点对中方有利的可能原因。

China Geschichte Großer Sprung nach vorn Stahlwerk

（资料图片：1958年的大跃进）德媒认为，中国包括在经济领域出现的自由化逆转引人关切

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德国《焦点》杂志文章认为，在《区域全面经济伙伴关系协定》的推动和新冠危机的影响下，中国成为世界经济头号强国已无法阻挡。德国电视一台每日新闻关注了世卫专家棘手的赴华寻找新冠源头之行。

历时七年谈判的欧中投资协议或将在年终前出现突破。德语媒体认为，在美国政府换届前达成此协议，不仅会影响跨大西洋关系，也将削弱欧洲对华谈判地位，向中国传达出错误信号。

德国《法兰克福汇报》关注了贝塔斯曼基金会对“中国制造2025”有可能对德国机械制造行业造成哪些影响的研究。《商报》则透露欧盟同中国之间有望达成投资协定。“观察家们指出，如果现在不达成一致，那么这份协议就可能会变得遥不可及。”

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为“反向大跃进”（Große Sprung zurück）的文章写道：“德国所争取的这位伙伴，疫情之年在经济领域也日益独裁，让自由化逆转。北京的宣传每天向农民、工人和精英阶层灌输，国家的崛起只面临一个风险：一个中国式的戈尔巴乔夫会用他’改革’（Perestroika）的幻想毁灭一个帝国。在疫情爆发之初的一度失控后，北京相应对公民和企业家强力压制。一位对疫情提出警告的医生被禁言，一位退休的房地产大亨因批评习近平的执政能力而被判18年监禁。”

文章写道：“被认为自由敢言的蚂蚁金服创始人马云，因为说了几句批评国家监管部门的话，便在北京彻底失宠。习如今宣布，’党执政的支柱’不是中国有创造力但不可靠的技术先锋，而是党掌控的国企，它们必须更大更强。”

“中国经济近三分之一是国有资产。只要民营企业与共产党的目标相符合，就可以继续帮助实现经济在未来15年里翻一番。这是北京允许资本家作的，后者在仅仅四十年里就帮助这个国家迅速走出贫困。但与变革初期不同，如今主要是取决于什么对党有利。成立近100年来，它掌握得最好的就是宣传。北京一方面惩罚澳大利亚这样不受青睐的国家，同时劝说世界，中国模式是未来的希望。”

文章写道：“然而，恰恰在补贴最严重的工业领域，没有迹象显示，该国减少了对外国技术的依赖。半导体和飞机的研发没有进展。中国的电动汽车能否打破德国汽车制造商的主导地位，也存疑。”

观看视频 07:03

马云：科技巨擘 人生贏家？

《资本》杂志题为“中欧：在不利时间点的糟糕协议”（China-EU: Ein schlechter Deal zu einem schlechten Zeitpunkt）的文章写道：“这实在尴尬：恰恰在欧洲议会谴责新疆营地强制劳动的同一周，柏林和巴黎想要迅速与中国完成一项投资协定。这一时间点令人惊讶：欧盟就这样一项协定向中国施压已经七年了。而上周共产党领导层发出信号，今年内可以达成一致。”

文章写道：“协定的时间点也与地缘政治层面有关。特朗普下台后，中国将面临新的挑战。特朗普的对华路线是对抗式的，但同时也往往不可预测。而拜登则宣布，会加强国际联盟。布鲁塞尔和华盛顿如果达成共同的针对中国的政策，将让北京十分恼火。在拜登就任前就达成投资协定，就成了既定事实，让中国在与美国的贸易争端中少了后顾之忧。”

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]


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