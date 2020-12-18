德语媒体：向后的大跃进

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为“反向大跃进”（Große Sprung zurück）的文章写道：“德国所争取的这位伙伴，疫情之年在经济领域也日益独裁，让自由化逆转。北京的宣传每天向农民、工人和精英阶层灌输，国家的崛起只面临一个风险：一个中国式的戈尔巴乔夫会用他’改革’（Perestroika）的幻想毁灭一个帝国。在疫情爆发之初的一度失控后，北京相应对公民和企业家强力压制。一位对疫情提出警告的医生被禁言，一位退休的房地产大亨因批评习近平的执政能力而被判18年监禁。”

文章写道：“被认为自由敢言的蚂蚁金服创始人马云，因为说了几句批评国家监管部门的话，便在北京彻底失宠。习如今宣布，’党执政的支柱’不是中国有创造力但不可靠的技术先锋，而是党掌控的国企，它们必须更大更强。”

“中国经济近三分之一是国有资产。只要民营企业与共产党的目标相符合，就可以继续帮助实现经济在未来15年里翻一番。这是北京允许资本家作的，后者在仅仅四十年里就帮助这个国家迅速走出贫困。但与变革初期不同，如今主要是取决于什么对党有利。成立近100年来，它掌握得最好的就是宣传。北京一方面惩罚澳大利亚这样不受青睐的国家，同时劝说世界，中国模式是未来的希望。”

文章写道：“然而，恰恰在补贴最严重的工业领域，没有迹象显示，该国减少了对外国技术的依赖。半导体和飞机的研发没有进展。中国的电动汽车能否打破德国汽车制造商的主导地位，也存疑。”

《资本》杂志题为“中欧：在不利时间点的糟糕协议”（China-EU: Ein schlechter Deal zu einem schlechten Zeitpunkt）的文章写道：“这实在尴尬：恰恰在欧洲议会谴责新疆营地强制劳动的同一周，柏林和巴黎想要迅速与中国完成一项投资协定。这一时间点令人惊讶：欧盟就这样一项协定向中国施压已经七年了。而上周共产党领导层发出信号，今年内可以达成一致。”

文章写道：“协定的时间点也与地缘政治层面有关。特朗普下台后，中国将面临新的挑战。特朗普的对华路线是对抗式的，但同时也往往不可预测。而拜登则宣布，会加强国际联盟。布鲁塞尔和华盛顿如果达成共同的针对中国的政策，将让北京十分恼火。在拜登就任前就达成投资协定，就成了既定事实，让中国在与美国的贸易争端中少了后顾之忧。”

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