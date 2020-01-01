德语媒体：台湾大选与世代裂痕

（德国之声中文网）台湾举行大选前，《法兰克福汇报》文化版发表题为"世代间的裂痕"（Ein Riss zwischen den Generationen）的专题报道，试图剖析台湾年轻一代与父辈在身份认同及对国家前途认知上的深刻隔阂。记者在台北采访了几位年轻的选民后得出结论：在处理与对岸关系的问题上，可以看出台湾社会的撕裂。对于多数年轻人来说，

"距离台湾海岸仅130公里的中国，并不是他们身份认同的一部分，而更是一种威胁。因此他们绝不希望走与中国亲善路线的国民党的候选人韩国瑜在一月份当选。他主张同大陆保持更密切的贸易关系。他们担心，这种关系可能悄然开启（台湾）被中国吞并的渐进过程。北京已于一年前宣布了这一目标。国家主席习近平在去年一月的新年致辞中表示，实现与台湾的统一是他追求的目标；台独是死路一条；他不排除武力解决台湾问题的选项。"

文章提到了为执政的民进党总统蔡英文所拒绝，却在两岸关系政策中扮演重要角色的"九二共识"，指出对台湾的年轻人来说，这与他们所经历的政治现实相去甚远。

"他们十分自然地认为自己是台湾人，希望尽快彻底摆脱中国。而他们的父母和祖父母则在身份认同问题上还难以做出最终取舍，不少人还觉得自己既是台湾人同时也是中国人。因此，来自北京的威吓对这两代人起到了不同的效果：许多老一辈人倾向于平息对岸的怒气、小心接近，而年轻人则支持现任总统的路线。

近四年来，蔡英文在小心翼翼地走钢丝。一方面，维持现状--即维持台湾的实际独立地位对她来说是不可谈判的；另一方面，她又不敢正式宣布台湾独立，因为这将被北京视为对底线的挑衅。"

文章还补充道："随着民主化的进程，一种新的台湾的国家归属感逐渐产生。1992年首次举行自由选举的时候，认为自己是'台湾人'的民众比例仅为17%，2019年这一比例已升到57%。"

不明肺炎与SARS

《每日镜报》刊登报道，关注在中国武汉出现的不明肺炎的传播，称它让人回忆起多年前曾大规模肆虐的致命的非典（SARS）疫情。

文章援引香港中文大学医学院呼吸道专家许树昌教授说，这种病毒可能是能在人际传播的。"据目前已掌握的信息看，这是一种冠状病毒，与SARS病毒同属一族。"12月12日首个病例在武汉出现两周后，中国才向世卫组织正式通报。

"中国政府不透明的信息政策、自相矛盾的说法，以及社交媒体上的各种猜测引起了恐慌和担忧。当年的非典疫情在中国肆虐了数月，从2002年底直到2003年7月。不止在中国，全球有超过8000人染病。病毒最初可能是在中国从动物传到了人身上，在通过飞沫扩散传播到世界6大洲。据官方数字，共有774人死于这种严重的呼吸系统j疾病，死亡比例为十分之一。

中国政府当时被指责为了避免在民众中引起恐慌，一再隐瞒疫情的爆发。日后专家指出，所幸这一病毒的传染性不像流感那么高。将病毒传给人的到底是蝙蝠还是果子狸，至今仍没有定论。……

随着1月25日中国旧历新年的临近，有将近4亿人计划乘坐火车、飞机、大巴出门旅行、返乡探亲。不幸的是，这也为这种神秘疾病的传播创造了有利条件。"

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