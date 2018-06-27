德语媒体：华盛顿连出狠招 北京频向欧洲示好

中美贸易争端仍在不断加剧，随着7月6日惩罚性关税生效日的逼近，双方都在采取一系列的应对措施。来自美国媒体的消息称，美方正在制定新的规范，以限制中国资本在美国特定技术行业中占股份额超过四分之一。《南德意志报》的相关报道称：

"在外交领域，中国同样也在为中美贸易战采取应对措施，其中一个选项就是开展魅力攻势。中国总理李克强周一在欢迎到访的法国总理菲利普时，表达了中方购买空中客车的意愿。李克强说，中方计划今年购买大量飞机。他同时还表示，中国会进一步开放本国市场，并会从法国购买更多的农产品。不久之后，中方就有可能会对来自美国的农产品和飞机征收惩罚性关税。

同法国总理一样，周一到访北京的欧盟副委员会副主席卡泰宁（Jyrki Katainen）的听到到的也都是非常友好的言辞。卡泰宁表示，中欧双方就成立工作小组达成共识，以共同修订世界贸易规则。卡泰宁说，在涉及钢铁、中国技术政策以及其他问题上，美国总统特朗普所采取的单边行动，恰恰说明了对世界贸易组织进行现代化改造的必要性，这样才能适应世界经济发展的需要。"

卡泰宁北京之行，也引起了《法兰克福汇报》的关注。该报认为，本次访华的任务异常艰巨。因为欧盟既要继续对中国的某些贸易实践提出批评，同时也要明确地对美国的单边主义政策予以谴责。《法兰克福汇报》接着写道：

"双方讨论的话题应当包括美国和欧洲企业都受到影响的'强制性技术转让'。这是欧盟和美国共同提出的一项指控，即中国经常以转让技术作为先决条件，然后才允许相关外国企业进入中国市场。欧盟商会新近举行的一项问卷调查显示，大约19%的企业有过类似经历。卡泰宁表示，这并不是什么白纸黑字的明文规定，但在实践中却经常被运用。他指出，欧盟在华直接投资出现下降趋势，而在其他地区则有所增加，这足以说明中国存在一些问题。"

有人担心，为了缓解中美贸易战压力，中国有可能会做出讨好美国、得罪欧盟的举措。对此，卡泰宁的回应是，欧盟决不会成为中美贸易冲突的牺牲品。《法兰克福汇报》接着写道："Beim Ringen um ein bilaterales

"多年来，中欧双方一直在就签署双边投资协定开展谈判。卡泰宁认为，双方在这一问题上已经取得了进展。计划于今年七月中旬举行的中欧高峰会晤上，双方将就互相开放市场的可能性交换意见。卡泰宁认为，这是双方向前迈出的重要一步。中方会谈伙伴刘鹤很少公开表态。在一份措辞含糊的声明中，刘鹤要求欧盟在放松出口限制方面采取务实步骤。这显然是指欧盟对安全技术领域的一些出口限制。卡泰宁对此回应道：'我们的限制并不像某人说得那样糟糕。'会谈后双方的新闻发布会上，由于北京不允许记者提问。卡泰宁又在当天晚上组织了一次他个人的新闻发布会。"

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