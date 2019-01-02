德语媒体：北京的言外之意

（德国之声中文网）习近平在近日《告台湾同胞书》40周年纪念讲话中提出，中国"必须统一，也必然统一，这是70载两岸关系发展历程的历史定论，也是新时代中华民族伟大复兴的必然要求"。对此，《法兰克福汇报》记者Peter Sturm在题为"兄弟般的问候"的评论文章中写道："没有听说台湾民众希望其国家与中国统一，不过，这从来都不是北京感兴趣的。对于共产党而言，'统一'属于其'核心利益'。"

习近平再次明言，不排除武力统一。作者表示，"北京是等得起的，毕竟，谁会相信会出现一个政治力量，愿意为了台湾的自由而与中华人民共和国开战？"

文章还写道，北京抨击台湾分裂势力，然而，"如果仔细观察，就会发现这种谴责其实更适用于中国自身。因为，并不是像常说的那样，台湾从1949年开始'走自己的路了'"。

"这个实行民主体制的岛国，其实才更是1912年结束帝制的中华民国的延续。中华民国政府在内战中输给了共产党人，撤退至台湾。这里面，究竟谁才是分裂势力呢？"

唇枪舌战的背后

《新苏黎世报》周四（1月3日）同样关注了台海关系。题为"北京与台湾唇枪舌战"的文章写道，习近平与蔡英文的讲话鲜明地体现了"中国大陆与北京眼中变节了的台湾之间的鸿沟有多深"。

文章表示，在过去一段时间里，中国领导人一再对台湾分裂势力进行威吓，反复强调统一的重要性。在周三的讲话中，习近平的语调更加强硬，但并没有拿出一个统一的时间表。

"习近平深知两地政治文化的千沟万壑。因此，他对台湾提出香港回归后所采纳的'一国两制'方案。……然而越来越多迹象表明，北京正在逐步放弃该原则。这些发展都被台北看在眼里。"蔡英文在她同样强硬的回应中也明确表示，从未接受九二共识，也绝不会接受一国两制。

文章在最后写道，习近平在他周三的讲话中又一次强调，台湾问题对于他而言有多关键。这话除了说给大陆民众外，也可以被看作是"对华盛顿的警告--不要在愈加紧张的美中争端中打'台湾牌'来向中国施压"。

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