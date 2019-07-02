德语媒体：动荡的香港

（德国之声中文网）香港"七一"大游行期间，部分示威者冲击并一度占领了立法会。《法兰克福汇报》评论认为，冲击行动日后或许会被证明是一次极大的错误。评论写道："香港前殖民宗主国英国发出的警告虽然合理，但可能毫无效果。英国政府警告中国，不要以抗议行动中的部分暴力行为为借口，彻底剥夺香港特别行政区的自由。然而，中国一方面绝不愿意让别人说教，另一方面，中国最担心的莫过于'不稳定'。有鉴于此，周一发生的冲击立法会事件，日后很可能会被证明是一个极大的错误。

严格遵守规范主权移交事宜的相关协定，对北京来说，变得越来越难。此时此刻出现冲击立法会的行动，对北京来说求之不得。完全撕毁协定，比如正式吞并香港，短期内北京想必不会这样做。然而，尽管协定有效期尚未过半，这里就已经出现了如此多的负面变化，人们就不得不担忧香港的未来将会极其糟糕了。"

冲击立法会事件发生后的翌日凌晨，香港特首林郑月娥召集记者会，她对示威者以极暴力方式冲击立法会大楼的行为予以强烈谴责, 并表示会对违法行为追究到底。《法兰克福汇报》以《示威群体出现裂痕》为题报导了香港事态的发展。文章写道：

"示威者在立法会留下的画面想必会让一些同情者改变态度，却正合政府的心意：涂鸦的墙壁，破碎的玻璃、撕扯的政治家画像以及捣烂的摄像头。

对于北京中央政府来说，冲击立法会恰恰提供了强力打压示威者的合理理由。北京驻港代表表示，'这是对一国两制的肆意挑战。'在相当长的时期内，北京一直试图给外界这样的印象，即香港发生的事情完全是香港内部事务。然而本周二，北京开始公开介入，并敦促追究示威者的刑事责任。一些人有可能会被判处多年监禁。"

文章写道，冲击立法会行动也使泛民主派阵营的裂痕被暴露了出来。事件发生时，曾有十名泛民主派议员极力阻挡激进分子冲击立法会，但他们被推到了一边。周二，上述议员表示，他们虽然不支持这类行动，但却能够理解。他们认为，林郑月娥应对此承担全部责任，因为她拒绝对话。文章写道：

"示威者当中有很多人对警方的行为提出质疑。七一下午，当一些蒙面男子试图以铁箱车冲撞立法会大楼玻璃墙时，警方并未予以制止。

恰恰是撞开了的玻璃墙令一些人萌生了冲入立法会的想法。很多人在周二提出了疑问，这些蒙面人真是示威者吗？为何事发后他们消失的无影无踪？一些学者和议员也对此提出了质疑：这些人会不会是受人雇佣，专门来激化示威者情绪的呢？另外，示威者冲入立法会之前不久，警方从立法会全面撤离这一事实，也令人疑窦丛生。

香港警方负责人卢伟聪驳斥了有关'设局'的猜测。他提出撤出警力的众多理由中包括，示威者造成立法会大楼停电，已无法保障警员的安全。"

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