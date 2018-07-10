德语媒体：刘霞、电池、贸易战-德中关系有喜有忧

(德国之声中文网)《斯图加特报》以"沉默外交之胜利"为题，就中国当局准许刘晓波遗孀刘霞出国刊发了评论。文章认为，这既是正在柏林与李克强会晤的默克尔总理之成就，也是此前静悄悄的外交谈判技艺之功劳。

"是否谈及人权问题？是否谈及政治犯的命运？每当有非民主国家政要来访，默克尔总理总是会被问及这些问题。而她的回答通常是非常简短地予以肯定，同时又不透露细节内容。现在，中国对刘晓波遗孀刘霞予以放行，这应该也是默克尔所推崇的沉默外交之胜利。默克尔一直在为身陷软禁、健康堪忧的刘霞作出努力。刘霞被准许登上飞往自由国家的飞机，正值李克强在德国访问，这绝非偶然，而是有意释放出的一个讯号。"

"和总是狂妄自大的美国总统特朗普不同，德国外交官在一片沉默中悄悄地享受这次胜利。在与李克强的联合新闻发布会上，默克尔也没有提到这件事。这种做法是正确的，否则，今后的类似行动就会变得异常艰难。这是因为，我们距离'无需外交拉锯战就能促成释放政治犯'这种理想状态还非常遥远。"





德语区周二早晨出版的各报刊，则仍然将评论重点集中在德中经贸关系。柏林出版的《世界报》以"亲近中国"为题，刊发社论指出，中国既是欧洲的重要伙伴，同时也是不太公正的强劲对手，但不论如何，欧中关系仍然值得去尽力维护。

"定期举行的德中政府间磋商会议，双方都认为对于双边经贸关系具有重要意义。美国总统特朗普不断地在威胁让贸易冲突升级，欧洲和中国都同样面临压力，需要加强与美国之外的其他盟友之关系。对于德国而言，中共治下的中国现在已经是最重要的贸易伙伴，而且，中国作为投资者，其角色也愈发重要。现在，中国企业计划在图林根州建厂生产电动汽车电池，供应德国汽车厂商。这清晰地表明，技术转移不再是单向的。"

"在这些正面新闻之外，德国经济界也仍然在抱怨其中国业务所面临的许多困难。北京尽管已经多次表达过改革意愿，但这些问题却依然存在。比如，德国企业在华投资，必须要与中国本土企业进行合作。许多德资企业在抱怨强制性的'以技术换市场'。政府干预市场在中国也不是什么稀奇事。"

"因此，德中关系依然有许多改善空间。一方面，默克尔总理必须继续对北京施压，促使其成为真正的市场经济体。另一方面，德国也应当在欧盟内部推动一份对华自由贸易协议。在贸易保护主义抬头的今天，这样一份协议将能起到解放手脚的效果。"

哈勒出版的《中德意志报》则尤其关心来自中国的宁德时代将在德国中部的图林根州兴建电池工厂。该报的评论写道："中国企业宁德时代想要向大家证明，费时费力的电池生产工作也能在德国有利可图。德国车企大众、宝马、奔驰及其供应商博世都不太敢于进行如此大规模的投资，他们认为风险以及不确定因素都太大。这个理由本身没有错：一座崭新的电池工厂，5年后可能就会面临技术陈旧的问题。但是，按照这个逻辑，130多年前，卡尔·奔驰(Carl Friedrich Benz)、罗伯特·博世(Robert Bosch)难道也不应该创立自己的企业？当年的科技革命，也是从根本上改变了交通运输的方式。如今，虽然还没有人能够预测未来，但是交通运输的变革很有可能来自电动汽车。"

乌尔姆出版的《西南新闻报》则非常担忧地关注了同样的话题。评论以"依赖于中国"为题，写道：

"自由贸易固然很美妙，但是对于默克尔而言，全德国最大的电池工厂最好还是由德国投资者来建，而不是来自中国的宁德时代。默克尔的这种想法可以理解。电池是电动汽车的核心组件。尽管工厂建在德国的图林根州，但是，汽车之国德国还是最好应该拥有自己的技术，而不是完全依赖亚洲人。"

"这次偏偏是中国人来建这样一座工厂，值得德国人警醒。显然，德国工业界无力来承担这样一个项目。宝马汽车表示，凭借政府补贴、政治意愿以及相对不高的工资水平，这样的生产也能在德国进行。宝马公司已经向这家工厂发去了大额订单。"

"问题的关键是，德国车企如此依赖他人的做法是否明智。等到他们发现酿成错误的时候，局面就无法再改变了。中国人带来了他们的技术，要是有一天外部环境不再适合了，他们还会带着技术马上离开。自由贸易的定律，就是如此残酷。"

武珀塔尔出版的《西德意志报》以"中国的魅力攻势令人惊叹"为题，刊发社论，

"在图林根兴建电池工厂，恢复进口德国鸡翅，北京向柏林释放的这一系列外交善意都令人惊叹。对于默克尔来说，在经历了来自美国的叫骂、来自执政盟友的胁迫之后，这仿佛就是一屡政治曙光。但是，中国人的这一切，并不是为了讨地位遭削弱的德国总理之欢心，而是为了寻求具体的中国权力利益。这一切也和避免欧洲分崩离析有关。"

"自从北京遭遇美国人的惩罚性关税以来，他们就在寻找新的伙伴。东方巨人现在成为了德国最大贸易伙伴，正当其时。在这一背景下，德中两国当然有着许多共同利益，但是也仍然有许多无法忽视的根本性不同。因此，德中联手抗击美国就不能是解决方案。我们现在更应该向北京施压，让中国人先解除本国的贸易政策壁垒，从而能够向华盛顿发出一个讯号，告诉美国人'闭关锁国不是万能药'。"

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