德语媒体：关税表决通过并非一锤定音

欧盟理事会表决通过了针对中国电动车征收附加关税的议案。德国投了反对票。《法兰克福汇报》批评欧委会推动关税的报告论据不足，《经理人》则安慰各方称事情尚未落幕。

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表署名文章 ，批评欧盟做出的对中国电动车的关税决定缺乏充分的理由。

文章认为，欧委会报告中"飙升的数据"缺乏分类。欧委会报告称，"对2020年至2023年期间内，中国产电动汽车在欧盟的注册情况进行了研究。数据显示，2020年的注册量为19000辆，2022年这一数字增长到了346000辆，增长幅度为1729%。三年内，中国产电动车的市场份额从2020年的3.5%上升到2023年的22.8%。"《法兰克福汇报》的文章批评说，

"这段话没有进一步分析这些数据背后的企业战略。整体情况应该包括,欧洲汽车制造商在中国工厂生产，向欧洲市场出口电动汽车，如吉利为欧洲品牌沃尔沃和Polestar进行代工生产；特斯拉为欧洲市场生产的电动汽车。特斯拉于2022年后在德国建立了生产基地，部分取代了中国。

文章指出，欧盟结论中做出的预测与事实相悖，"欧洲企业从中国生产的汽车出口将保持稳定甚至下降，尽管大众旗下的Cupra品牌刚刚推出了新款SUV Tavascan，这款车目前只在中国生产，并计划批量生产向欧洲出口。"

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文章认为，欧委会预计中国品牌的电动车销量将大幅增长，但这一说法的依据值得怀疑，原因是，"这一预测并非基于专门研究汽车市场预测的公司，而是源于'交通与环境'（Transport & Environment）这样一个专注环保交通的利益组织的分析。该组织预测，到2024年，中国制造商以及像吉利这样的中国控制的欧洲品牌在电动汽车市场的份额将达到约11%，2025年为14%，到2027年将增至20%。"

法兰克福汇报还认为，欧委会报告使用的一些数据其实经不起推敲，因为它们均来源企业进军欧洲市场时的宣告，实际怎样，尚未得到深入调查。

目前的情形恰恰是，"中国制造商在德国销售汽车面临巨大困难，许多公司只是暂时注册了几辆展示车。在2024年的前8个月里，纯中国制造商的电动车占德国市场份额的6.6%，其中5.3%来自较早进入市场的MG品牌。此外，吉利旗下品牌如沃尔、Polestar以及Smart的市场份额为6.5%。"

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关税表决通过了，然后呢？

《经理人》梳理了围绕关税事宜的若干问题 ，指出，表决之后欧委会仍有权在特定情况下停止关税：

投票后，下一步棋怎样走？

"关税议案在欧盟理事会表决中获得足够多数支持，但未必自动从11月初开始征收关税。如果布鲁塞尔与中国在谈判桌上达成解决方案，欧委会可以停止关税，即便之前多数欧盟国家已表态支持这一提议。"

德国政府在关税问题上持怎样的立场？

"在投票前，德国执政联盟内各党派意见不一。联邦总理肖尔茨在辩论中作出最后决定，投票反对关税。（主管该领域的）联邦经济部长哈贝克接受了这一决定。"

北京对关税的态度？

"关于欧盟的额外关税，北京指责其为保护主义行为。中国外交部表示，布鲁塞尔无视事实，违反了世界贸易组织的规则，这只会对自身及他国家造成损害。中国支持通过谈判解决分歧。今年9月，中国商务部长王文涛赴布鲁塞尔等地进行协商。与此同时，北京也发出采取反制措施的威胁。

其中包括，从欧盟进口中国的乳制品和白兰地等展开反补贴调查。中方表示，在白兰地调查中发现存在倾销问题，但暂时不会采取措施。

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摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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