德语媒体：先是苹果，再是大众

（德国之声中文网）周二出版的德国《商报》发表题为"黯淡的预兆"（Düstere Vorboten）的社评，认为中国经济增长走弱将让德国汽车业感受到寒冬。

"多年来，中国一直是世界经济的推动引擎。没有一个国家像中国一样为全球的增长做出了如此大的贡献。来自美国、德国和许多其他国家的企业盲目地寄希望于中国经济无止境的增长。然而，高速增长的日子已经过去了。很多公司不久将通过切身之痛认识到这一课。"

作者指出，首先体会到这一点的是苹果。该公司将无法完成自己定下的销售目标，原因之一是中国市场的发展不够理想，许多中国消费者不愿再出高价购买iPhone等苹果产品。

"眼下的气氛影响到许多中国人的购买行为。数月来，来自中国南方的一些照片在网上流传：但见年轻男子在街头找零工。未来充满未知数。同美国的贸易争端已对出口经济造成了影响。重要的参数，如制造业的采购经理人指数、工业企业的利润、房地产市场的销售等均显示，这个世界第二大经济体正在经历经济景气的降温。"

作者认为，接下来受到冲击的行业将是汽车业。中国汽车市场20多年来首次出现销售下滑。这是一个转折点，应当引起德国汽车制造商的警觉。尤其是中国市场的"老大"大众，该企业已将自己的命运同中国市场牢牢地绑在了一起。大众集团生产的汽车有近一半都是在中国市场出售的。

"中国成了德国经济的兴奋剂。多年来嗑药的剂量一直在逐渐增加，现在已经完全离不开了。品尝苦果的时候到了。汽车制造商可能是下一波要经受中国市场增长放缓考验的企业。虽然中国遇到的算不上是危机，但即便只是一个疲软阶段，也足以让德国企业陷入巨大压力了。它们过于依赖中国了，这是个错误，应该纠正。少一点中国，多一份安全。"

作者还强调："不仅对德国汽车制造商来说是这样，对整个德国经济界都是如此。"

老板的头等大事

《南德意志报》注意到，大众集团董事会主席迪斯（Herbert Diess）本周前往中国，正式接手大众中国业务。自2012年起负责中国市场业务的董事海茨曼（Jochem Heizmann）今年退休。而今年将是大众在中国的关键一年。因此董事长亲自出马，表明中国市场对大众的意义非同一般。

大众董事会主席迪斯

按照迪斯的话说："大众汽车的未来将在中国市场上见分晓。"除了市场增长放慢带来的压力，2019年中国引入的电动车份额制度以及电动车领域来自本土企业的竞争，也是大众面临的挑战。报道写道：

"现在就可以肯定的是，大众要在中国建立更多的资源。'迄今我们主要是把欧洲的技术带到了中国'，迪斯说，而今后大众将在中国寻找切入点并开发解决方案，并使之在全球得到应用。'大众将变得更加中国'，迪斯说。不过这位中国业务负责人在中国现身的频率（与其前任相比）会降低。"

2018年迪斯在中国总共呆了20天，他现在承诺要把这个数字"增加一倍"。

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