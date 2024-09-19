德语媒体：以其人之道 还治其人之身

（德国之声中文网）出生率下降、老龄化严重等问题已经困扰中国社会多年，但直到最近，中共才下定决心，逐步提升退休年龄。《南德意志报》发表评论称，这一发展说明，即便是实行一党专政的独裁国家中，推行不受民众欢迎的措施时，也会显得犹豫不决。这篇题为《换汤不换药的老配方》的评论写道：

“正是出于对这类不受欢迎措施的恐惧，使得习近平迟迟不肯为提升本国内需做更多的事情。专家认为，中国经济已经罹患‘新冠长期后遗症’：陷入危机的房地产以及前景不明朗的就业市场，令消费者不敢花钱。同2023年一样，今年要想实现5%的增长目标，北京恐怕只好在统计数据上发挥创意了。

非但没有进行大胆尝试，例如以增加社会支出的方式提升民众的安全感，这些国家资本家们反而采用了换汤不换药的老套路。他们希望通过建立新工厂和增加出口的方式，来走出当前的困境。事实上，中国现在就已在生产全球产品总量的三分之一，因此已经没有任何国家会在不损害本土工业的前提下，去接受那些满载中国货物的集装箱货轮。但北京却对此视而不见。

工业国家以关税手段寻求自保的同时，中国正在全球南方寻求伙伴。很多非洲国家抱怨称，鉴于中国国内的房地产危机和疫情后果，用于一带一路倡议的款项变得越来越拮据，而还债压力却在与日俱增。与此同时，非洲国家同中国的贸易逆差也在不断加大。非洲主要向中国出口原材料，而由于中国国内总体需求的下降，目前对非洲原材料的需求也在减少。前不久，中非合作论坛上宣布的价值数千亿美元的一揽子计划，能否使中非贸易恢复均衡，仍是一个值得怀疑的问题。不过，只要欧洲大陆上，没有人切实对非洲发生兴趣，那么非洲大陆也就只好继续依赖中国了。然而，一旦下一个非洲国家陷入债务陷阱，那欧洲也必将会受到影响，比如愈演愈烈的难民潮。”

评论指出，在可再生能源、电池以及电动车技术领域，欧洲已经落后于中国，所以也需要获得中国在上述领域的投资。

“如果欧洲人不能合理利用自身的市场地位，将会产生新的依赖。面对这一局面，欧洲人能否团结一致将是成败的关键。匈牙利总理欧尔班在莫斯科和北京所单独发起的‘和平之旅’，以及西班牙首相桑切斯在关税问题上机会主义的回马枪，只会给欧洲带来损失。”

为了避免让来自中国的电动车大量涌入欧洲市场，并对欧洲本土的汽车工业造成冲击，欧盟推出了关税计划。《商报》发表评论称，征收关税的举措可能也会带来附带的积极效应，那就是吸引中国厂家直接在欧洲投资建厂：

大众公司是以合资方式进入中国市场的第一家德国车企。图为1985年设在上海的装配车间。 图像来源: Wolfgang Weihs/dpa/picture-alliance

“欧盟本可以做更多的事情。通过同中国、台湾、韩国和以色列等技术进步国家的企业建立合作关系，欧洲企业可以借此弥补自身在电动车和数码科技领域的欠缺，并提升欧盟内部的外国直接投资。过去数十年以来，中国一直在使用这样的策略：为了在绿色科技领域占据全球霸主地位，北京强迫西方企业同本土企业进行合资，而为了获得进入中国巨大市场的渠道，西方企业也只好听之任之。

现在情况已经发生了根本性的变化：中国已经成为技术先进的经济体，正在为其电动车产品寻求进入欧盟巨大市场的渠道。为了提升欧盟的境外直接投资和竞争能力，欧盟也应效仿中国的工业政策，要求中国的电动车厂家同欧洲本土厂家建立合资企业，以获取进入欧盟市场的渠道。”

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