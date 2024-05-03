德语媒体：习近平来欧洲干什么？

习近平即将前往欧洲访问法国、塞尔维亚和匈牙利三国。这是5年以来的习近平首次出访欧洲，他此行所求为何？与此同时，亚洲大国印度是否会取代中国成为下一个工厂也成为德媒关注的话题。

（德国之声中文网）这是习近平五年来首次出访欧洲。继法国之后，他还会到访塞尔维亚和匈牙利。《南德意志报》本周五（5月3日）发表的一篇文章写道：“法国总理马克龙可以利用与习近平会晤这个机会，强调欧洲的团结，因为中国领导人不止一次被指责想要分裂欧盟……另外一方面，习近平可能会发出警告，欧盟针对电动汽车等众多中国出口产品的不公平竞争行为所进行的调查可能会引发贸易战。由于法国支持对中国电动汽车加征关税，北京已经对法国白兰地发起了反倾销调查”。

标题为《习近平来欧洲所求为何》（Was Xi in Europa erreichen will）的文章接着写道：“法国之后，习近平的下一站是塞尔维亚。下周二（5月7日）是位于贝尔格莱德市中心的中国驻南联盟大使馆遭到北约飞机轰炸的25周年纪念日，他到访的时间点也具有象征意义。欧洲外交关系协会的欧中关系专家巴库尔斯卡（Alicja Bachulska）表示，对习近平来说，这是一次标志性的访问，可以向国民以及南方国家民众指出以美国主导的防务联盟的双重标准。习近平想要表明，北约并没有创造安全，而是在损害中国和俄罗斯的利益。”

巴库尔斯卡认为，匈牙利是中国在欧盟的特洛伊木马。这位欧中关系专家指出，匈牙利吸引了不少中国投资，比如电池制造商宁德时代，汽车制造商比亚迪也正在匈牙利建厂。而作为回报，习近平也许期待，例如在贸易冲突方面，匈牙利会发声，对布鲁塞尔采取批评的态度。文章接着写道：“但即使匈牙利总理欧尔班想利用北京的访问来抗衡来自布鲁塞尔的压力，欧中关系专家巴库尔斯卡认为，比起中国，显然欧盟对匈牙利的重要性要更高。例如，该国并没有否决对协助俄罗斯在乌克兰战争行动的中国公司实施制裁。而对中国产品征收惩罚性关税方面，在欧盟内部被孤立的欧尔班的影响力也有限，因为这是多数决定机制。”

印度，下个世界工厂？

《法兰克福评论报》（Frankfurter Rundschau）本周五（发表的一篇指出，莫迪政府的“印度制造”计划旨在将印度打造成世界级的制造中心，成为新型的世界大工厂，下一个中国。自2014年以来该计划已促使每年外国直接投资增长了40%以上。微软、丰田、雷诺-日产和三星等等行业巨头纷纷在印度投资，作者写道：“毫无疑问，印度从西方关于多样化和去风险的讨论中受益。西方正在向印度示好，将其视为政治和经济伙伴。与中国一样，印度也是一个大国，并且多年来以约7％的速度增长。而中国在2023年的经济增长率仅为5.2％。国际货币基金组织（IMF）预计，今年印度的增长率为6.5％，而中国则仅为4.6％。”

印度 - 汽车工业的未来市场 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

文章作者Christiane Kühl接着写道：“就像曾经的中国，新德里正在以经济特区、税收和土地购买优惠政策来吸引投资者。法国外贸银行(Natixis)亚太区首席经济学家艾西亚·加西亚·埃雷罗（Alicia Garcia-Herrero）认为，近几十年来，投资资金给中国带来了巨大的繁荣，但如今，外企和外国政府正在寻找替代生产地点。比如苹果代工厂商富士康，迄今为止富士康主要在中国生产苹果手机等产品。富士康计划在印度南部卡纳塔克邦投资27亿美元，该公司去年12月宣布了这一计划。富士康已在印度另外两个邦开展业务。”

这篇文章的标题是《印度欲借西方助力 赶超经济大国中国：力争成为新“世界工厂”》（Angriff auf Wirtschaftsmacht China: Indien will mit Hilfe des Westens zur neuen „Werkbank der Welt“ werden），作者写道：“去年，拥有14.3亿人口的印度超过中国，成为世界上人口最多的国家。印度的劳动适龄人口略低于10 亿，年龄中位数仅为28岁。在中国，年龄中位数为39岁，人口开始出现负增长。印度的工资和企业劳动力成本明显低于中国。”

然而，许多印度年轻劳动力受教育程度不高。在工程师和科学家以及技术专业的培训方面，中国拥有较大优势。制造业在国内生产总值中所占的份额停滞在15%，尽管莫迪在2014年宣布要将这一比例提高到25%，从而创造1亿个就业岗位。但这一目标并未实现。超过四分之三的印度人仍在灰色经济领域工作。因此，印度迫切需要改善其教育体系，为年轻人创造更多就业机会。”另外，印度大城市仍然面临着严重的雾霾问题，高关税和腐败猖獗问题也有待解决。

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