德语媒体：中美相争 德国需练好内功

(德国之声中文网) 路德维希港出版的《莱茵普法尔茨报》以"特朗普危险的算计"为题，刊发评论指出，特朗普让贸易战骤然升级的做法，其实是为了应对总统大选的先抑后扬。

"全球经济当前遇到的麻烦，已经可以被称之为'特朗普萧条'。眼下消费者以及投资者的不安情绪，主要来自于特朗普对中国、欧盟等国宣布要加征的关税。美国总统正在扰乱全球产业链，增加美国消费者以及企业界的负担。"

"特朗普的这种干扰手段，让人感觉他不懂经济、完全没有计划。但事实上，他的周密算计完全是为了对付2020年秋天的总统大选。大选临近时，他将会真正寻求平息贸易战的途径。届时，如果全球贸易遭受的痛楚有所减轻，股市就会上扬，此前被抑制的各类业务也会重新恢复，特朗普则能以美国乃至全球经济救世主的形象出现。但是，如果这场危机失控，特朗普的如意算盘也有可能落空。"

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 我们赢了 特朗普如今的策略是：老子赢定了，你怎么跟老子谈吧。在发出了一系列相关的表态后，他最新发推猜测中国会有怎样的反应：“中国将向他们的系统注入资金，并且可能一如既往降低利率，以弥补他们商界承受的损失。他们一定、肯定将会失败。如果美联储也这样加入‘比赛’，那一切都完了。我们赢了！ 无论如何，中国都想要达成协议！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 被“遗忘”的人 为了反驳许多人对美国农产品出口中国的担忧，特朗普发推文称：“现在正在发生的事情，会让我们伟大爱国的农民成为最大受益者之一。希望中国能尊重我们，继续购买我们最优质的农产品。但如果不是，你们的国家将在中国大量购买的基础上补偿你们的损失...这笔钱将会来自美国允许中国和其他人与我们做生意而产生的巨额关税。农民们多年来一直被‘遗忘’。现在是轮到他们的时候了！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 萝卜加大棒 ……是特朗普发推的一贯风格。他也一直不忘强调和习近平的“交情”。表示：“如果时机成熟，我们将与中国达成协议。 我对习主席的尊重和友谊是无限的，但正如我之前多次告诉过他的那样，这份协议对于美国来说必须是非常好的，不然它就没有任何意义。 自从世贸组织荒谬的单方面形成以来，我们必须被允许夺回我们在贸易中失去的大片阵地......... 一切都会发生，而且比人们想象的要快得多！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 并不是每个人都能完全看懂 ……特朗普的每条推文。比如这条：“我们明天就可以和中国达成协议，在它们的公司开始离开、丢掉美国业务之前。但是上一次我们马上就要达成协议的时候，他们想要重新谈。这可没门！我们现在的处境比任何能达成的协议都要好。我们会拿到数十亿美元的收入，让工作岗位重回它们原本就属于的地方——美国。其它国家已经在和我们谈，因为它们不想落入如此境地。它们必须是美国行动的一部分。这原本是我们的领导人多年间前就该做的事情。请慢慢享用！”—— 明天就可以达成协议？特朗普你是认真的吗？

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 特朗普做了家庭作业 ……至少一部分作业。谈及美国在谈判中的优势，他发推表示：“中国从我们这里购买产品比我们从他们那里购买的产品少了近5000亿美元，因此我们处于一个很好的位置。如果您在美国本土生产，就没有关税。您也可以从非关税国家，而不是中国那里购买产品。许多公司正在离开中国...这样它们对于美国买家来说会更有竞争力。 我们现在是一个比中国更大的经济体，并且自2016年大选以来经济规模大幅增加。我们是每个人都想拿一把，占便宜的‘存钱罐’。不会再这样了！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ “中国不应该报复！” 特朗普说中国需要为全部关税买单，美国主流媒体纷纷表示怀疑。5月10日对华新一轮关税生效当天他发推文称：“美国消费者没有理由支付今天对中国生效的关税。 最近有证据表明，美国只支付了4%，而中国支付了21%，因为中共对产品的补贴程度如此之高。 此外，关税可以完全被避免，如果你从未征关税的国家购买，或者你在美国境内购买产品（这是最好的方法）。 这是零关税。 许多受关税影响的公司将离开中国前往越南和其他亚洲国家。 这就是为什么中国如此想要达成交易的原因！将不会有任何人留在中国与他们做生意。 对中国非常不利，对美国非常好！ 但是中国多年来一直肆无忌惮地利用美国以至他们领先太多（我们以前的总统没有做好本质工作）。 因此，中国不应该报复- 否则情况只会变得更糟！”

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ “瞌睡虫拜登” 特朗普觉得受挫的中国如今可能在采取拖延战术，发推表示：“我觉得，中国意识到他们在最近的谈判中遭到如此严重的打击，以至于他们可能会等待2020年的选举，看看他们是否能够幸运的等来民主党人的胜利。如果真是这样，他们会继续敲诈美国每年5000亿美元...唯一的问题是，他们知道我会赢（美国历史上最好的经济和就业数字，还有更多），如果必须在我的第二个任期谈判，这笔交易对于他们来说远会更糟。对他们来说现在采取行动是明智的，但我确实喜欢收下巨额的关税！”在特朗普眼中，民主党人的候选人——美国前副总统，只是“瞌睡虫拜登”（Sleepy Joe Biden）。

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？ 特朗普坚信 ……他与中国打交道的方式是正确的。他推文道：“记住，是他们打破了与我们的交易，并试图重新谈判。 我们将从中国获得数百亿美元的关税。 产品买家可以在美国自行制造（理想状况），也可以从非关税国家进口...然后，中国可能不再消费我们伟大爱国农民（农业）的产品，但我们将花费（同等或更多）的款项来购买他们的农产品——这只是收到的总关税的一小部分，然后再将食物分发给全世界其他国家的饥民！ 非常棒！” 作者: 任琛



柏林出版的《每日镜报》则以"货币战的荒唐"为题，刊发德国经济研究所(DIW)所长弗拉茨舍尔(Marcel Fratzscher)撰写的客席评论。文章认为，出口导向型的德国经济将会在这场中美之间的争斗中损失惨重。

"美国政府完全有理由指责中国操控汇率。人民币并非自由兑换货币，资本只能有限地流入中国，央行还让人民币对美元的汇率只在一个很窄的区间里浮动。相比之下，美国就没法这么干。美元市场深不见底，具备很高的流动性，美联储几乎没法直接对本国的货币施加影响力。"

"而且，北京还有一件对付美国的法宝：中国政府很可能持有超过15%的美国国债。要是中国试图影响美国国债市场，虽然会伤害其自身，但是在货币战的背景下，这也是有可能的。"

"对于欧洲或者德国而言，这意味着什么？要是亚洲货币竞相贬值，极有可能导致欧元升值。短期来看，这有可能给部分欧洲消费者带来好处，他们能够以更低的价格购买来自亚洲的商品。但是对于欧洲的出口工业及其从业者而言，欧元大幅升值将会导致利益受损。"

"货币战还会危害财政稳定，进一步加剧全球不平衡。目前，美元币值已经被高估、亚洲货币则大多被低估。货币战会让这种扭曲进一步加剧，加大全球金融的风险。"

"鉴于美国总统的不可预测，德国或者欧洲几乎没有可能在美中之间调停。然而，尽管局面非常棘手，德国政界依然不能束手旁观。德国可以通过加强自身经济来抵御中美争端的不利影响。目前，德国经济已经连续两个季度下滑，从数字上看已经进入了衰退。这种疲软，也是全球冲突、市场极度不安所引起的。"

"因此，德国政府更是应当迫切地出台刺激经济措施，加大对基建、教育、创新领域地公共投资，从而巩固本国经济、保障就业岗位。这不仅仅是短期内必要的刺激政策，也是明智的经济政策，通过促进必要的投资来从长期层面上提高德国经济的竞争力。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点