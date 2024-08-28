德语媒体：中美冲突 天长地久

美国国家安全顾问沙利文到访北京，能不能改善美中关系？《南德意志报》认为这不太可能，因为两国之间的许多实质性矛盾都涉及核心利益，并无调和空间。《法兰克福汇报》则继续关注加拿大效仿美国对中国产电动汽车加征关税，并分析西方国家的真正动机。

（德国之声中文网）《南德意志报》以“中美冲突才刚刚开始 ”为题，刊发评论指出，外界不宜对美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)的北京之行抱有过高期望，因为在台湾、人权、乌克兰等议题上，两国之间的矛盾是无法调和的。

“自上届美国总统特朗普以来，中美关系就处于自由落体状态。不论是南中国海的紧张局势，还是台湾问题，抑或是科技方面的对抗，两国争端几乎在所有领域升级。一直到2023年11月美中元首会晤、双方并且花费了好几个月进行会谈后，局势才稍微有所缓和。”

“其实，美国人重拾更负责任的对华政策，还要归功于欧洲以及亚洲盟友的施压。而在中国一边，习近平也面临国内的经济困境以及民众的不满，后者还对中国日趋孤立的国际角色感到失望。然而，双方的略微妥协并没有改变这场冲突的本质：合作共赢的时代已经结束了，各国正在为权力与势力范围你争我夺，美中双方都想依照自己的利益去制定国际规则。”

作者接着指出，鉴于台湾、人权、乌克兰都是涉及中美各自核心利益的无法调和矛盾，因此沙利文的北京之行注定无法取得突破性成果；但是两国高层能够坐下来谈判，至少有助于为这场旷日持久的冲突划定红线、避免升级。

“然而，要是特朗普11月再次当选总统，美中关系就可能再度极端紧张。民主党候选人卡玛拉·哈里斯其实也不是美中关系稳定的保障。所以说，中美关系的管控就是21世纪的重大挑战，这个问题并没有简单的答案。而且，这场冲突才刚刚开始。”

中国的电动汽车产能正在快速扩张 图像来源: Liang Zhen/dpa/picture alliance

《法兰克福汇报》以“中国制造 ”为题，继续关注加拿大近日作出的对中国产电动汽车大幅提高关税的决定。作者认为，对物美价廉的中国汽车加征惩罚性关税并非公正的举措。

“和中国打交道依旧很艰难。诚然，中国政府为本国的电动汽车产业发展提供了巨额补贴，但是其成果却是相当不错且便宜的电动汽车。所以，在气候保护方面雄心勃勃的加拿大如今大幅提高关税，将中国产电动汽车拒之门外，这种做法真的符合国家利益吗？”

“美国车企没能研发出具有市场竞争力的廉价电动汽车，哪怕高端车型的销量都没能达到预期，美国企业如今不得不下调生产计划。其实，美国厂商也接受了巨额补贴，扶持这些企业肯定也是有利可图的。但是话说回来，如果这些能够联网的汽车不是来自一个可能利用其进行窥探的专制国家，也许能更容易获得上市许可。”



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