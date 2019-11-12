德语媒体：中国还需要香港 因此不会动武

（德国之声中文网）《法兰克福评论报》发表评论，呼吁"终止香港的暴力"。作者认为，香港抗议冲突升级的获益方并不是示威者，而是掌权者。评论写道：

"几乎没有人能够或愿意停止这一逐步升级。香港政府一开始低估了这场反抗，之后又希望能通过做出微小的让步，把示威者的愤怒平息下去。现在，则寄希望于将示威运动刑事犯罪化。

令人遗憾的是，一小群骚乱分子用他们的挑衅行动给所谓的安全力量提供了口实。抗议中的这一部分破坏了绝大多数和平示威者最初的目标。他们走上街头，和平地争取自由和繁荣。这一目标因现在运动的两极分化而受到了威胁。

现在开始有公司打算离开香港这个特别行政区。而北京让步的前提条件是反抗保持和平。正因此，首先是示威者必须缓解冲突。对他们来说，和平对话和妥协是唯一的出路。"

需要香港这个"异体"

《商报》发表客座评论，从金融和资本管制的层面分析指出"中国需要香港，因此不能出手干预"。作者认为，香港的抗议活动让中国领导层面对一个两难局面。如果不进行干预，就不得不担心"一国两制"会蜕变为"两国两制"，因为"自上而下的一党统治和自下而上的民主运动在本质上是无法兼容的"。

"而如果出手干预，又会损害另一个重要原则：两种政治制度、两套金融体系。自由的金融市场是香港硕果仅存的红利。"文章指出，作为制造业中心，香港早已被中国和东南亚其它地区，包括珠江三角洲所取代，而作为数字经济的中心，深圳则更为重要。

"然而作为金融中心，香港仍然拥有不可替代的地位。与商品市场不同，由于管制更多，中国的金融市场依然相对封闭。尽管上海自贸区以其金融服务自由化，例如人民币离案账户业务，已逐渐成为香港的竞争对手，因为它结合了贸易和制造业中心的优势。

对于在香港上市、面向国际投资者的中国企业来说，这里最重要的市场，也是中国企业发行债券的最重要地点。

目前对中国企业来说，离岸金融市场遍布世界各地，包括西方各大金融中心。这一事实对香港并不是一件坏事。相反，与西方金融中心相比，对经由香港的资本流动，中国的金融审计部门可以更容易地进行监控。……这种监控在目前的形势之下尤其显得重要。如果中国与美国的贸易争端持续无解，市场的预期是：中国不得不面对比美国更大的损失。"

"军事干预会带来无法预料的后果。中国和台湾的投资者会认为，中国领导人今后会在香港实行与内地类似的金融管制，并可能会因此转向其它金融口岸。仅这一项就将使人民币陷入贬值压力。"

作者认为，如果美国对中国的干预报以反制性措施，这一压力还会加大。鉴于中国私人企业的高额美元及其它西方国家货币债务，人民币贬值无疑将是雪上加霜。" 如果中国想避免这一风险，就必须保持住香港这个自由的金融口岸，尤其在目前情况下。这就实际上排除了军事干预以及接管香港的可能性。"

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