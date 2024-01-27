德语媒体：中国经济让德国面临大麻烦

（德国之声中文网）旗下拥有多家德国地区性大报的《德国编辑部网络》以"德国车企面临挑战，而且并非来自马斯克"为题，刊发评论指出，德国汽车厂商近期纷纷指责马斯克的特斯拉电动汽车大搞价格战，而中国产电动汽车正在大举进占欧洲市场。作者警告，德国厂商必须加快电动车转型。

文章指出，中国早在二十年前就从国家层面确立了电动化的汽车产业战略，"欧盟现在对中国车发起了未经证实的倾销指控，这样的做法并不能从长期层面保护本土的工业。德国厂商迟早要面对外来竞争者抢占空间的现实。况且，中国车确实不错，因为当初德国人还在滑向柴油车尾气丑闻时，中国人就已经押注电动车以及电池技术。"

"至于特斯拉电动车是否会放弃价格战，其实并不是特别重要。关键还在于：德国老牌厂商是否能够生产出可与中国竞争者相抗衡的电动车型。其实，短短几年前，德国汽车产业还在对马斯克的特斯拉冷嘲热讽，如今却对他怕得要命。有鉴于此，德国厂商面对来自远东的竞争对手，胜算并不大。"

位于法兰克福的德国联邦银行预测中国经济即将大面积衰退

柏林出版的《世界报》以"为什么中国经济重挫尤其打击德国"为题，刊发评论指出，德国联邦银行现在非常担心中国经济可能在两年内猛烈衰退9%。作者呼吁德国政界以及商界早做准备，以免到时束手无策。

"这听起来未免有些荒谬：一星期前，北京刚刚公布去年的经济增长率为5.2%；德国联邦银行现在却预测中国经济有可能在两年内暴跌9%。难道德国联邦银行悄悄地被末日预言家接管了吗？"

"其实不然：一方面，大家都明白中国的官方经济数据已经不再可靠。另一方面，中国巨大的房地产泡沫正在破裂，这将对今后多年产生巨大影响。"

"对于一个经济体而言，房地产市场崩溃算得上是最为糟糕的情形。日本房地产泡沫在80年代末破裂后，至今未能完全恢复；美国房地产市场2008年崩盘几乎造成了金融系统全面崩溃，只是依靠连续多年的零利率政策以及政府的巨额注资方才稳住了局势。"

"就算中国经济衰退程度没有德国联邦银行预测的那么严重，我们也必须认识到，中国经济今后多年都将增长乏力。中国经济飞速增长的年代终于结束了。作为从中国崛起中受益最大的国家，德国将首当其冲受到影响。"

"几十年来，德国企业销售一切中国崛起所需的产品，这拉动了德国经济增长。德国企业赚得了巨额利润，政府的税收也水涨船高。现在，这一切都结束了。德国企业必须为此做好准备，开拓新的销售市场，也许还必须要转变业务模式。德国政界也要为经济停滞多年、税收不再增长做好准备。"

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