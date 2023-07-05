德语媒体：中国管制镓锗出口 到底谁更受伤？

（德国之声中文网）“美中贸易争端的下一个回合已经开始。北京在周一晚上公布对稀有金属镓、锗实施出口限制。”《 柏林日报》（Berliner Zeitung）本周二（7月4日）的一篇文章开头做出这样的评价。这一举措被视为对华盛顿的报复行动，美国已实施了芯片出口禁令。

中国商务部宣布对制造高性能芯片所需的金属镓、锗相关物项实施出口管制。目的是为保护国家安全。管制从8月1日开始执行。文章指出，这两种金属矿物，在半导体材料、电动汽车等领域被广泛应用，也可以用于军事用途。作者Simon Zeise写道：“目前，许多电子设备，比如手机都是在中国生产的： 中国人想进一步扩大他们在这里的主导地位吗？”文章认为，西方恰恰可以利用这一机会进一步减少对中国原材料的依赖：“如果北京方面利用这些新规定来限制对其他国家的供应，价格可能会上涨，那么在其他地方开采稀有金属就会更具经济性。例如，中国之前限制稀土出口的做法已经削减了该国的市场份额。”

包括德国在内的全球许多国家正在努力使其原材料供应多样化，以减少对中国的依赖。德国工业联合会（BDI）指出，北京的出口管制措施突出了欧洲和德国 "迅速减少 "对关键原材料依赖的急迫性。因此，必须发展欧洲内部的开采。文章指出，北京出台的最新稀有金属的出口规定并不是中国首次实施出口禁令：“中国在上世纪90年代首次对稀土实施了出口限制。这给对中国供应高度依赖的日本企业带来了压力。事态在2010年发生了变化，作为对中国渔船与日本海岸警卫队在双方都声称拥有主权的岛屿附近发生相撞事件的回应，中国暂停了对日本的稀土出口。这一事件引发了寻求替代中国供应的竞赛。随后，澳大利亚和美国的产量增加，导致中国在全球矿物生产中的份额从2010年98%的最高点跌落到2022年的70%。”

题目为“德国经济界的警示： 中国为何限制稀有金属的出口？”（Deutsche Wirtschaft ist alarmiert: Warum schränkt China Export von seltenen Metallen ein?）的文章写道：“彭博社指出，中国目前占全球镓产量的约94%。尽管如此，这些金属并不是特别罕见或者难以获取。但到目前为止，中国政府通过补贴政策，使生产成本比其他国家更便宜。”

专访：美国是时候表明有对话的意愿

瑞士《新苏黎世报》周二发表的一篇文章指出，多年来，中国一直威胁说，它可以利用某些材料作为筹码。现在，这个时刻可能已经到来。标题为"不要说我们没有警告你！"：中国以稀土出口控制来反击芯片制裁（«Sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt!»: China kontert Chip-Sanktionen mit Exportkontrollen für seltene Erden）的文章写道：“中国镓、锗这两种材料的最大客户包括对北京实施芯片制裁的三个国家，美国、荷兰和日本。德国和法国也是重要的客户。“

该报驻中国记者Matthias Sander写道：“美国方面于2022年对使用镓氧化物的芯片实施出口管制。这种材料使芯片耐受力高，因此适用于军事应用。“

文章认为，俄罗斯和乌克兰或将可以替代中国供应商，然而：“镓和锗都不是真正的稀缺品，但中国几乎是近年来唯一一个不断用补贴战略性地扩大生产和出口的国家。因此，短期内可能难有替代供应商，尤其是考虑到俄乌战争等因素。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

