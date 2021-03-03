德语媒体：中国的经济蓝图

（德国之声中文网）今年是中共建党一百周年，前不久中国党的总书记习近平又宣布扶贫攻坚战取得了“历史性胜利”，中国已经彻底消灭了赤贫现象。因此，今年的人大会议也就格外引入关注。柏林出版的《日报》以《中国的经济蓝图》为题，就即将召开的人大会议进行了一番展望与分析。文章写道：

“本周五，五千名人大代表将会对习近平的政绩报以热烈的掌声。北京政治生活中最重要的活动莫过于人大会议，而人大会议本身则是一种民间庆典与宣传秀的结合体：政治人物们身着各类民族传统服装闪亮登场，新闻记者们密切关注李克强总理发表的政府工作报告，而天安门广场上民众则高举五星红旗庆祝人大会议的开幕。今年受疫情影响，人大会议历来的盛大场面想必会大幅缩减。只有数量极其有限的新闻记者获准进入人民大会堂现场采访。同外交官一样，记者也被要求采访前接受一夜的隔离，并进行新冠检测。

当然人大会议也绝不是仅具象征意义的表演。毕竟在为期七天的会议期间，中国领导层会提交国家未来发展的蓝图。五年和十五年发展计划将提交表决，表决结果很有可能是一致通过，不过在这个花瓶议会中偶尔也会出现反对的声音。”

过去五年当中，习近平的施政重点是消除贫困，而今后五年的重点则将是经济转型。一方面推进所谓的“双循环”，一方面要在核心技术领域实现自主，这显然是中国对中美贸易战做出的回应。文章写道：

“中国计划在2035年前在经济实力方面超越主要竞争对手美国。过去几十年当中，中国所有的五年计划都得以实现，但是超越美国的计划能否如期兑现，就无法断言了。八十年代改革家邓小平实行经济开放，从而实现了长达数十年的高速发展，而这一发展进程也完全符合教科书上的经济规律。

然而，现如今的中华人民共和国却面临着一系列结构性挑战。人口出现老龄化现象的同时，出生率又降至数十年来到最低水平。大城市房市明显过热，本国企业生产效率低下，而社会不平等问题则在过去几年当中变得极其严重。

事实上，中国所面临的抉择同25年前的日本是一样的：1995年，日本的国内生产总值达到了美国的70%，而中国在2020年达到了同样水准，成为完成这一里程碑的第二个国家。然而，迄今为止，还没有任何国家能够进一步接近美国国民生产总值的水平。”

德国自民党外交事务专家兰布斯多夫在接受《奥古斯堡汇报》采访时表示，默克尔政府以经济利益为导向的对华政策很可能会使德国错失重修德美盟友关系的历史性良机。该报写道：



“兰布斯多夫警告说，不应出于经济利益的考虑而去美化中国政府的所作所为。他强调：‘我们必须清楚一点，中国的愿景是主导世界，让各国俯首称臣。这和我们所理解的自由的、基于国际法的多级世界格格不入。我们也不应忘记，中国仍是一个共产主义毛主义的专制政权，那里天天都在发生严重侵犯人权的事情。”

他认为，美中之间爆发冲突是不可避免的，这也会对德国经济造成影响。‘德国经济界必须要拥有一个超越中国范畴的亚洲战略，这并不是呼吁企业撤离中国，而是因为亚洲很大，有很多有利可图的市场。’兰布斯多夫强调：‘中美冲突的激化将是难以避免的，我们不把所有筹码都押宝在中国，才有可能规避这场冲突带来的风险。’”



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