德语媒体：中国的宣传攻势

（德国之声中文网）记者无疆界组织周一发布的年度报告中称，中国的新闻审查早已不局限于本国媒体，北京也在有系统地将其政治意愿和新闻理念强加于境外媒体。比如投资外国出版机构或向不听话的记者施加压力等等。记者无疆界组织的克里斯托弗·德雷尔（Christophe Deloire）表示，如果民主体制不自卫，中国的宣传攻势将占上风。《南德意志报》以此为题写道：

"中国在境外开办广播电视节目已有几十年的历史。目前在这一领域的投资已经增加到每年13亿欧元。中国环球电视网（CGTN）拥有英语、法语、阿拉伯语、俄语和中文等六个频道。覆盖140多个国家。而中国国际广播电台则以65种语言覆盖70多个国家。路透社称，中国国际广播电台对14个国家的至少33个电台拥有控股权。中国官方的英文版《中国日报》自称拥有一亿五千万读者。而新华社则有19种语言发布新闻，仅在脸书上就拥有五千六百万粉丝。

这些宣传渠道的宗旨是'宣传党的理论、方向、原则和政策'以及'讲好中国故事'。新华社前社长、现任中央委员李从军早在2013年就表示，建立'全球传媒秩序'是党的一项重要任务。他表示；'如果我们不能在新媒体占据主导地位，别人就会这样做，从而把握主导公众舆论的机会。'"

由于在一些传统国际传媒会议上，中国并不能占据主导地位。于是中国另辟战场，从2009年开始，中国官方传媒新华社开始出资举办全球媒体峰会。2012年峰会在俄罗斯举办，2016年则选址卡塔尔。俄罗斯和卡塔尔都是在全球新闻自由排行榜上排名靠后的国家。这类峰会上会讨论"西方媒体霸权"和"正面报道"之类的话题。而坚持"正面报道"也正是党的新闻原则。文章写道：

中国每年都会要求数千名各国记者前来中国参加培训。他们不仅要学习掌握中国共产党的宣传工具（'记者的职责是捍卫社会稳定'以及'对本国改革进行积极报道'），同时还要学习正确地'遣词造句'来报道一些国际间引起争议的话题，比如一带一路。为此目的，新华社、中国环球电视网、中国国际广播电台等共同组建了'一带一路新闻联盟'。共有来自42个的国家的72家媒体加入了这一联盟。去年12月参加过上述培训项目的赞比亚记者们承认，中国的宪法保障了本国公民的言论和信息自由，赞比亚新闻界应当以中国为榜样。

由于许多民主国家以批评眼光看待中国的媒体扩张，因此北京在上述国家采取了不同的策略：哪一家媒体不肯合作，就将它买下来。彭博社报道称，中国仅对欧洲媒体机构的投资就已经达到30亿欧元。柏林墨卡托研究所去年的一项调研也证实了这一发展趋势。南非独立在线专栏作者艾萨（Azad Essa）的命运足以说明这类投资的用意何在。去年，他发表了一篇有关中国迫害穆斯林少数族裔的文章，而数小时之后，他就失去了职位。他所供职的媒体机构共有两个中国投资商，其中之一是非洲发展基金。观察家认为，为了中国的利益，'北京无形的手'正在插手世界越来越多的地区。《看中国》报社业主2017年曾表示，他的广告客户曾遭到中国官员的威胁，如果不停止在该报发行广告，他们在中国的业务将面临麻烦。"

中国党和国家领导人习近平周日开始了对法国的访问行程，这也是习近平五年来第二次出访法国。法国方面高调接待中国访客的同时，双方领导人也将面对一些不愉快的话题。新苏黎世报以《马克龙警告中国不要越界》为题写道：

"本次习近平来访的官方理由是庆祝中法建交55周年。但法国总统马克龙并不愿意将本次会晤停留在盛赞两国紧密关系的层面上。马克龙已经多次指出他对中国一带一路项目心存顾虑。比如，他曾表示，中国在追随其自身的、令中国占据主导地位的多极世界愿景。今年三月初在其东非访问行程中，马克龙对中国在该地区的投入表示赞赏，但同时也指出这类关系必须保持平衡和互惠。也正因为如此，马克龙邀请德国总理默克尔和欧盟委员会主席周二前往巴黎。这是一种前所未有的会晤形式，是对中国绕过国际机构对单独国家采取各个击破战略的应对措施。

法国经济部长勒梅尔更强化了马克龙的谨慎态度。勒梅尔曾以应对中国竞争为由，主张德法铁路巨头阿尔斯通和西门子合并。勒梅尔是法国传统经济爱国主义的捍卫者，其作为经济部长的职权范围今年一月以来已经多次扩充。最初，经济部对外来投资的审核只限于军火、通讯以及信息技术，现在爱国主义的保护伞下，已经囊括交通、能源、人工智能以及网络安全。国家对上述领域的投资都保留否决权。此外，如果投资者在资金来源和就业岗位保护方面不能遵守相关规定，法国政府也可以对其实施制裁。这些规定显然都是针对中国而制定的，巴黎对此并不讳言。勒梅尔甚至声称法国遭到哄抢，并表示他拒绝了很多来自中国的投资请求。但与此同时，政府的立场和法国的经济现实却形成了鲜明对比。中国对欧洲直接投资2018年总体下降的同时，对法国的投资则上升了86%。五家法国企业被中国人接手。“

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