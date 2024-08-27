德语媒体：中国电动汽车面临重压

加拿大也效仿美国对中国产电动汽车加征100%惩罚性关税。德国《商报》就此评论指出，新一轮的关税战，将迫使习惯于便宜中国商品的西方消费者花费更多的钱。《焦点杂志》则注意到比亚迪等中国厂商近期销售不佳，但认为中国厂商正在积蓄力量等待新一波攻势。

（德国之声中文网）慕尼黑出版的德国《焦点杂志》以“比亚迪为何在德国表现不佳 - 我们现在面临什么？ ”为题，注意到比亚迪今年1月到7月在德国的总销量只有1432辆。作者指出，尽管面临着种种困难，但是中国人不太会放弃。

“德国车企实际上面临着很大的问题，这部分和电动汽车转型不畅有关。而在中国市场，德国汽车的销量也表现不佳，因为中国消费者如今更喜欢崛起的本土品牌。这种发展趋势尤其伤害了大众、奔驰等企业，因为中国是他们的重要销售市场。但事实就是这样：任何一个与中国这样的专制国家媾和并且长年赚取巨额利润的人，醒来后都会发现蜜月已经结束，伴侣已经出轨。”

文章随后盘点了中国厂商比亚迪在欧洲市场遇到的一些技术问题以及品牌营销劣势，接着指出，“了解中国汽车产业的人都知道，中国人的战略都是长远的。和德国以及欧盟充满绿党意识形态色彩的气候与交通政策不同，中国人的政策非常务实，比如他们就没有计划禁止燃油汽车。诚然，比亚迪的负责人现在需要舔舐伤口，但也会积蓄力量准备在不久后再次重击竞争对手。这是因为中国有着巨大的优势：他们有着更多的游动资金用于投资。中国本土汽车厂商受到了巨额补贴。此外，比亚迪也即将在欧洲生产，匈牙利已经拿到了比亚迪工厂项目。”

作者最后总结认为，比亚迪的下一波欧洲攻势很可能也是以价格战的形式呈现。“对于有意购买电动汽车的消费者而言，这其实是好消息。来自中国竞争者的压力越大，最终每个人买车的价格都会越便宜。”

特斯拉上海工厂 图像来源: Xiaolu Chu/Getty Images

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以“电动汽车关税竞赛是致命的 ”为题，注意到加拿大总理特鲁多8月26日宣布也效仿美国对中国产电动汽车加征100%惩罚性关税，远远高于欧洲对中国汽车的税率。评论警告说，贸易战升级的受害者将会是广大消费者。

“关税的卷土重来意味着世界贸易进入了一个新阶段。美国车企特斯拉能够在上海工厂为加拿大生产电动汽车的好日子已经一去不复返。将来，特斯拉不得不从美国或者欧洲的工厂为加拿大供货，甚至于要在加拿大建厂。”

“贸易正在区域化，生产基地则再次向销售市场靠拢。中国汽车厂商已经在欧洲建厂以避免关税，这意味着中国人放弃了部分成本优势，并为欧洲创造了就业岗位。”

“那么，关税有积极作用吗？从西方的角度来看，这是在对不公正局面进行纠偏。几十年来，中国的国家资本主义无视公平贸易的规则。北京对具有重要战略意义的行业进行巨额补贴，从而让本国相关企业能够夺取市场份额。目前，在电池、太阳能等重要科技领域，中国厂商已经处于支配地位。冲突升级的风险是显而易见的：随着北美市场的封闭，其他市场将面临更大的压力，不得不也提高关税。姑且看看英国、日本还能坚持自由贸易政策多久。”

“新一轮关税竞赛的受害者将是消费者，他们长期以来受益于中国的廉价商品。现在，他们必须习惯于更高的价格。”

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