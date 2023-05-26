德语媒体：中国是否会摧毁德国工业？

（德国之声中文网）杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"德国正面临来自中国的休克威胁"为题，刊发了由慕尼黑理工大学经济学教授Dalia Marin撰写的客席评论。作者指出，大量进口中国商品曾经导致美国本土工业的没落，从而为特朗普入主白宫铺平了道路；而如今，德国也面临相似的命运。

作者注意到，中国汽车出口额已经在去年超越德国，今年即将超越日本，而包括中国在内的各国消费者，对德国汽车的兴趣正在下降。"和拥有先进电池、传感器技术的比亚迪、蔚来汽车相比，德国产的电动汽车近乎过时。几十年来，德国工程师在内燃机领域精益求精，但是电动车革命正在威胁德国汽车产业的总体技术优势。"

"鉴于汽车业是德国重要的就业引擎，德国经济正面临来自中国的休克威胁。美国等国已经经历过一次'中国休克'：2001年中国加入世贸组织后，许多西方厂商面临中国企业的强有力竞争；先是服装、家具等低价值产品，再是电脑、电子器件等更复杂产品。2000年到2010年间，中国制造商品在美国进口总额中的占比增加了25个百分点，这加速了美国'铁锈带'的去工业化，还为2016年特朗普入主白宫铺平了道路。种种迹象表明，现在德国也在经历自己的'中国休克'：2022年，德国从中国进口的汽车数量首次超过了向中国出口的汽车。……机械制造领域也有相似的趋势。"

"这真是历史性的讽刺。中国的快速工业化进程，最初还要归功于来自德国的大量进口汽车和机械设备。过去30年间，德国通过与中国在当地设立合资工厂，培养了整整一代中国技术工人。中国政府将这种形势的技术转移设定为市场准入的条件。"

上海已成电动之城

"如今的中国已经崛起为工业大国。与德国相比，中国有两大优势：首先，他们在电动车时代不需要在内燃机领域'补课'；其次，中国巨大的规模让大量生产成为可能，从而快速压低了成本。现在，中国已经是锂离子电池领域的全球市场领军者，还将很快研发出钠离子电池。"

"多个因素让过去的德国免受'中国休克'：来自中国的商品主要和土耳其、希腊等低工资国家的商品形成竞争，后者因此遭受了就业岗位流失之苦，而德国则不受影响。此外，德国企业将其产业链拓宽到东欧国家，这提升了生产效率、降低了成本。多年来，德国还受益于中国经济腾飞，毕竟中国市场对德国高端汽车与机械产品的需求长年增长。"

"但是，德国不再能避免其他国家已经经历过的负面效应。尽管乌克兰战后重建有望为德国企业提供类似冷战后红利的机遇，但是其前提却是战争结束。而在短期内，这场战争不太可能结束。不过，德国政界依然有机会避免美国那样的去工业化。德国应当积极吸引中国电池厂商、亚洲半导体企业、以色列初创公司前来直接投资，开办合资工厂。这有助于德国工程师补上知识短板。对于今后汽车市场的竞争而言，这至关重要。"

严密的监控体系难以扼制人类对自由的渴求

瑞士《新苏黎世报》 以"自由的呐喊还没消逝 - 习近平加大镇压力度，但是中国异议人士依旧在抵抗"为题，刊发奥地利经济学家Amos Michael Friedländer撰写的客席评论。作者指出，一个专制政权固然可以压制民众、消灭对手，但是自由精神并不会因此消逝。

"多年来，中国一直在扩建其歇斯底里的监控体系，摄像头和中心数据库正在监视着本国的民众，每一个个人的所有信息都会被记录下来。但是，即便是这样一套体系，也无法摧毁异议人士的抵抗。原因很简单：一个政治活跃人士是故意公开自己的身份的，政府监控体系日趋严密并不能改变前者的态度。此外，政治活跃人士也准备接受监禁甚至更糟糕的结果作为抵抗的代价，监控体系同样也不能改变这一点。"

作者指出，从文革结束至今，中国经历了包括六四在内的一系列民主运动。"它表明，专制政权确实可以压迫其民众，迫害并消灭其对手。但是人类对自由的渴望以及个人为之奋斗的意愿却无法因此被扼杀。"

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