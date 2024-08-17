德语媒体：中国对北约的另一种威胁

德语媒体观察到，面对欧洲对电动车等产品的贸易限制，中国方面的对策包括：一方面，限制稀有金属的出口，甚至可以威胁到德国和北约的军工业。另一方面，绕开制裁，把车厂移至欧洲。

（德国之声中文网）《南德意志报》近日发表文章题为“北京的警告”。指出：中国对锑这种稀有金属的出口管制，揭示了德国军工行业对中国的高度依赖。

文章以历史回顾开头，写道：“早在一百多年前，德国人就已经认识到锑金属在战争中可能具有决定性作用。在第一次世界大战爆发前，德意志帝国的军工行业就已经在讨论如何替代这一用于制造炮弹碎片的硬铅的重要成分，因为锑几乎完全依赖进口。”

随后，作者Florian Müller指出：“如今，这场讨论可能再次升温，因为中国——锑的主要供应国之一——计划从九月中旬起对这种金属及相关技术实施出口管制，届时出口将需要国家批准。”

文章写道：锑金属如今依然在防火设备、电池的生产中扮演着关键角色，同时也用于制造穿甲弹、夜视仪和装甲设备。因此，军工行业对于过度依赖中国的担忧日益加深。

作者回顾分析称：去年，中国已经对锗和镓等稀有金属的出口进行了管控，这些金属用于夜视设备和雷达系统等。此外，莱茵金属等弹药制造商还从中国大量进口用于生产火药的硝化棉。如果中国突然停止供应，北约军队的弹药库存可能会迅速告急，尤其是在当前因支援乌克兰而弹药本就紧缺的情况下。

文章指出：“出口管制并不一定意味着彻底停止出口。中国虽然减少了锗和镓的出口量，但仍在继续出口。分析人士认为，中国的这些限制措施是对美国限制先进半导体技术出口以及加征关税的回应。这是中国发出的一个警告，表明在贸易战中，中国有能力对西方造成重大影响。”

“与锑相比，中国在其他重要原材料上的垄断程度更加显著。今年一月，欧盟议会对98%的稀土需求依赖中国表示“担忧”。此外，中国生产了全球70%的电池、60%的铝、75%的硅、94%的镓以及大约60%的锗。中国还是全球锂、铜、镍和钴的主要加工国。”

中国是全球稀土蕴藏量最丰富的国家之一 图像来源: imago stock&people

但作者也写道：“好消息是，供应链的多元化是可行的，但这取决于政治意愿和必要的资金支持。历史已经证明了这一点。根据一份中情局的历史分析报告，二战前，中国已经是全球最重要的锑生产国，占据了三分之二的市场份额。然而，1937年日本入侵导致中国的生产停滞，墨西哥和玻利维亚等国随后进入市场。”

文章指出：“二战期间，纳粹德国主要从东欧获得锑。在接下来的几十年里，许多欧洲国家实现了自给自足。然而，随着时间推移，由于资金短缺和环保顾虑，大多数国家停止了锑的勘探和开采。与此同时，继续专注于采矿和重工业的中国在2000年代重新夺回了其准垄断地位。”

作者在文章最后写道：“高昂的环境标准、工资水平和能源成本，再加上公众的反对，常常使得采矿的经济可行性受到质疑。即使这些障碍得以克服，从勘探到实际开采也需要数年时间。在此期间，德国军工行业只能选择继续从中国囤积所需的原材料，或者寻找替代方案。历史仿佛再次重演。”

中国在欧洲开始制造汽车

一方面，历史也许在重演。但同时，中国的汽车产业如今在受到大力制裁的背景下，也正在书写新的历史。《星期日版法兰克福汇报》最新的文章关注到，在欧盟通过征收关税抵制中国电动车的同时。第一个制造商已经绕过了这些关税——通过在波兰建厂。

题为“中国在欧洲开始制造汽车”的文章指出：“中国汽车向欧洲扩张的下一阶段在距离柏林约600公里的工厂内展开。在波兰的工业城市蒂黑，欧洲汽车巨头斯特兰蒂斯（Stellantis）运营着一座大型工厂。今年夏天，这里组装了第一批特别版的小型电动车——零跑 T03。这是第一款在欧洲工厂生产的中国电动车，标志着中国新兴汽车产业国际化的一个重要里程碑——而这一切都得益于欧洲汽车巨头斯特兰蒂斯的鼎力支持，该公司与中国企业结成了联盟。”

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文章回顾历史写道：“不久前，斯特兰蒂斯的首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯（Carlos Tavares）成为中国汽车在欧洲生产的开路先锋，这一点几乎是难以想象的。毕竟，在过去的几年里，几乎没有哪个欧洲汽车行业的高管像这位葡萄牙人那样明确警告即将到来的廉价中国电动车潮。”

“然而，塔瓦雷斯早已改变了立场：在2023年10月，他宣布入股成立仅九年的中国电动车初创公司零跑。斯特兰蒂斯为获得这家小型制造商21%的股份支付了15亿欧元。交易的一个关键部分是：双方成立的合资企业由斯特兰蒂斯控股，并获得了在中国境外生产和销售零跑汽车的独家权利”，就此，文章作者评论称：“塔瓦雷斯现在更愿意遵循这样的原则：如果你无法击败对手，那就与之结盟。”

文章分析称：“斯特兰蒂斯与零跑这两家极不相同的公司走到了一起。斯特兰蒂斯是一家年收入1900亿欧元的全球巨头，2023年销售了约620万辆汽车。而零跑则是一个相对微小的企业，去年仅交付了14.4万辆汽车，至今仍在亏损。然而，这家中国公司在技术上被认为非常强大。与依赖供应商不同，这家小公司自主生产关键的电气元件。去年，大众汽车公司也曾与零跑商讨合作，但最终选择了与其竞争对手小鹏汽车结盟。”

文章在结尾展望斯特兰蒂斯和零跑的合作前景写道：“然而，欧洲只是这两家汽车制造商合作的第一站。斯特兰蒂斯计划将中国电动车推广到其他亚洲国家、中东、非洲以及南美洲。对于零跑而言，这一联盟将成为其进军全球市场的跳板。”

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