德语媒体：中国害怕新冷战

（德国之声中文网）"习近平不发推特。中国领导人想表达的重要信息都通过其它途径传递给人民。比如通过中共官方喉舌-《人民日报》。"-《法兰克福汇报》开篇这样写道。作者认为，《人民日报》上发表的国务院发展研究中心副主任隆国强的文章让人感到，在中国眼里，新冷战的威胁已越来越大。

文章说，"过去几周，迹象显示，中国领导人正在进行反思。'冷战'一词出现的频率越来越高。中国问题专家毕晓普（Bill Bishop)在和许多研究共产党的专家对话后得出结论：'习近平已经认定，美国的目的就是要压制中国'。战略咨询员隆国强在〈人民日报〉发表文章说，'为了维护其世界霸权地位，美国一直防范任何可能的追赶国家。'先是苏联，然后是日本-现在是中国。"

隆国强称，要坚持"不愿打、不怕打、必要时不得不打"的原则立场。《法兰克福汇报》作者认为，隆国强的文章既可以看作是呼吁人们团结起来，顶住压力的号召令，也可以看作是对批评者的拒绝，同时它讨论的也是一个中国的战略家们数十年来一直关注的问题：中国如何才能回到以前的强大，但又不陷入与美国的军事冲突中："北京方面很长一段时间里一直认为，与美国在经济上的交织是避免冲突升级的最好的保护--如今，这一点打上了问号"。

文章指出，有一方现在呼吁向特朗普做出让步，沿袭和平崛起的传统，但以阎学通为代表的另一方则强调，退缩会鼓励台湾争取独立，使美国提出更多新要求。"这位国际关系研究院院长在这场讨论中再次扮演了重要角色。他不久前表示，未来10年隐藏着这样一个问题，台湾是否会独立将是中美发生冲突的最大威胁。'我们必须注意，不要让双边紧张关系上升到意识形态的高度'，他说。否则会出现新冷战的危险。"

《法兰克福汇报》的文章最后写道，"习近平深处窘境，一方面要展示强大，另一方面又不能任由民族主义势力宣泄。中国与全球化智库主任王辉耀说，'中国在某种程度上非常民族主义'，如果受到鼓励，民粹主义会卷土重来"。这可能非常危险。"

中国当权者不重视个人数据保护

数天前，中国华住酒店集团承认，近1.3亿用户信息被泄露，暗网上这些信息被人兜售，一开始要价8个比特币。《新苏黎世报》对该事件予以了报道并评论说：

个人数据保护在中国几乎不受重视

"这一事件显示，中国企业的数据库多么不堪一击，顾客的私人空间多么缺少保护。在中国，除了经常是由黑客或受害企业员工发动的对数据库的攻击外，还存在一个可以购买信息的黑市。艺术家邓玉峰４月就向大家展示了，得到这些信息多么容易。他在一次举办展览的框架下，通过黑色渠道获得了武汉３４.6万居民的信息，包括姓名、年龄、身高、电话、住址、电邮、银行数据、工资、汽车牌照、在网上购物、参加业余活动、购买火车票等信息。他将这些信息印在卡片上展出。目的在于让同胞们认识到，这些在网上透露的信息会让他们多么易受伤害。"

文章指出，数据安全和保护私人空间的话题在中国几乎没有受到立法者的关注，这后面有经济和政治原因。企业希望钻法律的空子，搜集顾客的数据，以便今后在大数据或者人工智能等未来科技中获得优势。"从政治角度而言，当权者不想强调保护私人空间的意义。在国家安全的借口下，当权者今后也将搜集公民的所有数据，深入他们的私人空间。数据洪流让当权者可以对人民进行更好的控制。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点