德语媒体：中国学者称俄罗斯在乌克兰必败

（德国之声中文网）"写这篇文章的批评声音意想不到地来自俄罗斯的邻国中国。 这对俄罗斯意味着什么？"作者Lisa Mahnke在《慕尼黑信使报》上发表文章，总结了中国学者、俄罗斯问题专家冯玉军在《经济学人》上发表的《俄罗斯在乌克兰必败无疑》一文的主要观点并提出了以上问题。

文章说，"北京大学国际问题研究院副院长冯玉军在《经济学人》的一篇客座文章中描述了（他认为俄罗斯在乌克兰必败的）四个因素。 冯认为，即使是俄罗斯一再威胁要使用的核武器也不能保证其胜利。冯玉军以美国在阿富汗、越南和韩国的行动论证说，美国尽管拥有核武器，但仍从这些国家撤军，这意味着俄罗斯同样面临同样的心理障碍。 "

Lisa Mahnke继而总结了冯玉军认为乌克兰将取得胜利的四点理由。文章写道："乌克兰胜利的关键：抵抗、凝聚力和国际社会对乌克兰的援助。第一点是乌克兰人的抵抗力和民族凝聚力，'迄今非常出色 '。第二起决定性作用的是国际援助。冯注意到，尽管援助没有达到乌克兰的期望，但仍然'广泛 '......冯认为，第三个因素是俄罗斯无法跟上的现代战争的打法。不断有报道称，俄罗斯在乌克兰战争中使用了升级版的苏联军事装备。 冯表示，这是由于苏联解体后'戏剧性的去工业化'造成的，俄罗斯从未从苏联解体的后果中完全恢复。最后一个因素是信息，普京受到'信息茧房'和无效情报的限制。 这意味着错误不能很快得到纠正，而乌克兰则有机会进行'更灵活、更有效'的组织。”

文章说，"冯还描绘了一幅超越胜败问题的更广泛后果图景。 北约已经意识到来自俄罗斯的威胁，联合国安理会也会更认真地考虑改革，以防止封锁。 冯认为，乌克兰将有更多选择，比如加入北约或欧盟，俄罗斯则处于'国际孤立'。这位教授表示，前盟友也正在慢慢远离俄罗斯，因为胜利似乎不太可能。 相应地，中国也与俄罗斯保持距离，回归'不结盟、不对抗、不针对第三方'的政策。"

不过，冯玉军并不认为所有这些因素就意味着俄罗斯的袭击将会结束。"冯写道，'如果俄罗斯的政治制度和意识形态没有出现根本性的改变，冲突就可能被冻结'。 '喘口气'之后，俄罗斯可以再次发动攻击。"

中国陷阱

德国明镜周刊一篇题为"大众陷在中国陷阱里"的文章写道，在中国赚了很多钱的大众现在面临越来越多的问题--价格战、侵犯人权、网络攻击，" 其最大的销售市场成为该集团无法估量的风险。"

大众汽车仍在中国销售其三分之一的汽车

文章说，"该公司日益夹在美国和中国这两个世界强国之间，这两个强国正在价值观、经济实力和技术方面展开冷战。大众汽车离不开中国，它完全依赖中国。 大众汽车仍然在中国销售其三分之一的汽车。 如果那里的业务崩溃，大众在欧洲的就业岗位和工厂也将面临风险......大众汽车也不能疏远美国，该集团目前认为美国具有最大的增长潜力。 因此，公司管理者试图取悦双方。他们正在与合资伙伴上汽集团讨论退出新疆的可能性，但结果仍不清楚。"

文章指出，新疆并不是大众汽车面临的唯一问题。中国市场的竞争现在比以往任何时候都更加激烈，前所未有的价格战正在导致大众汽车在中国数十亿美元的利润消失，中国本土的竞争对手在迎头赶上。"今年，大众汽车预计在华利润仅为15至20亿欧元。 市场份额正在萎缩，根据大众汽车的预测，未来两年不会有什么变化。 这对未来并不是一个好兆头：这家总部位于沃尔夫斯堡的公司几十年来主导中国的燃油汽车市场，但在电动汽车方面，它泯然于众多品牌中，所占市场份额不到 5% 。"

德国汽车制造商落后了吗?

目前，大众汽车正在中国东部合肥投资数十亿美元建设新的开发中心。文章说，未来大众在中国销售的产品应该会在中国设计，而不是在沃尔夫斯堡或因戈尔施塔特。 "该集团希望在短短30至36个月内开发出数字升级的电动汽车。 在德国，做同样的事至少需要 48 个月。"

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