德语媒体：中国准备应对"惊涛骇浪"

（德国之声中文网）《柏林晨邮报》发表评论称，习近平以一篇意识形态色彩极其浓重的讲话，阐明了他为中国指引的未来发展道路：一个自信的大国做好了同西方展开制度之争的准备。这篇题为《习近平要中国人为惊涛骇浪做好准备》的评论写道：

"为了更好地理解习近平为中国描绘的愿景，就应当了解一下习近平在其二十大报告中只字未提的内容：俄乌战争、房地产危机、创纪录的青年失业率以及无休无止的疫情封控对人们造成的心理伤害。很多和民众生息密切相关的话题，在习近平的世界里绝没有一席之地。同样，关于他个人的弱点也容不得公开讨论。

中共党代会五年举行一次，而本届党代会上，作为毛泽东之后最强势的统治者，习近平将开启引起广泛争议的第三个任期。为此目的，党代会召开前夕，北京就已被有关当局变成了戒备森严的壁垒：几个月以来，只有那些来自七天内未发现新冠病例城市的人才获准进京。每个十字路口都有十几名戴着小红帽的志愿者担当警戒，他们的任务是保障'社会稳定'。

对于中国民众和在华外国人最为关心的问题，习近平在讲话一开始就给出了明确的答案：中国将会继续坚持严苛的清零政策。中国党和国家领导人习近平称，中国的防疫工作取得了巨大的成就，'也受到了国际社会的广泛好评'。习的此番表态也意味着，中国今后会继续与世隔绝，并保持对整个社会的严格监控，与此同时，经济生活也仍会被停摆措施所不断干扰。"

在谈到国际局势时，习近平强调，14亿中国人民要"准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验"。《柏林晨邮报》的评论指出，习近平之所以一再强调外来威胁，其实也是出于维护统治的目的。评论最后写道：

"尤其在台湾问题上，中国党和国家领导人习近平更是表现出了毫不动摇的姿态。他表示，希望'尽最大努力争取和平统一'，'但决不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。'习的这番表述并不令人意外。但鉴于当前的紧张局势，习近平的明确表态仍具有强烈的象征意义：即他绝不会以外交辞令去缓和同西方国家的紧张关系。"

《法兰克福汇报》有关习近平二十大报告的报道指出，江泽民胡锦涛时代，党代会报告的关键词是"发展经济"，而二十大党代会报告的主线则围绕"安全"和"控制"。该报写道：

"对于中共来说，本届党代会开启了一个新的时代。前任党总书记胡锦涛和江泽民都只完成了两个任期，这是为了避免再度出现毛式一人暴政，党内所形成的一条不成文的规定。有鉴于此，习近平在其报告中也为他的第三个任期进行了辩解，他多次强调了'一些长期未能得到解决的问题。'这主要是指十年前他接任总书记时，党所处的状况。按照习近平的说法，那时党已经面临灭亡，贪污腐败和松散的党纪正在断送党的统治地位。习近平认为，是他挽救了党。与此同时，习近平还认为自己是'中国现代化'的缔造者，并会促成'人类社会的新模式'。在习近平的这个新社会中，宗教自由是没有一席之地的。习近平说："宗教必须要中国化"。习近平对他所完成的意识形态转型，表示高度赞赏。他强调，'网络生态'改善了许多。这是指过去十年当中，新闻审查制度得到了大规模强化。

习近平宣读报告期间，其前任胡锦涛一直神情严肃。很难判断胡锦涛的表情是否同他的年龄和健康状况有关。习近平讲话结束后，习胡二人还意味深长地对视了一下。在主席台同一排就坐的，还包括前任副总理张高丽。网球选手彭帅对张做出性侵指控后，国际间曾有人发起抵制北京冬奥会的呼吁。这也是事件发生后，张高丽首次在公开场合亮相。"

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