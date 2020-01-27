德语媒体：一场世界范围的瘟疫？

（德国之声中文网）《科隆城市报》采访了柏林的病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）。在问及他是否预期到冠状病毒的向外散播时，德罗斯滕回答说："对我来说，也是每一天都在变化。中国的研究者刚刚提供了新的基因序列，我在仔细地看。把这个与旧一些的序列相比较，是很不同的。由此看出，这一病毒很可能在民众中传播。"

病例数字对研究、防范疫情很重要

德罗斯滕还谈到对研究者来说，目前的重点是以下问题："有多少病人死亡？其年龄状况如何？病毒传播的速度有多快？我们如何在中国以及中国以外极为迅速地识别病例？"他说，这些问题的答案或许能够帮助阻止疾病的传播。

记者问及，演变成世界范围内的疫情这一风险有多高？德罗斯滕表示："作为学者，我认为存在现实的世界范围疫情的危险。如果走到无法阻止的地步，我也不会惊讶。在这一点上不能自欺欺人。但现在发出公共警报为时过早。但我认为，如果说我们在德国完全不用考虑这件事，因为离我们那么远，这也是错的。"为什么呢？"我们所面对的是一种呼吸道病毒，有极大的可能性是通过空气可以直接在人与人之间传播。如果我们看看现在到处有多少个城市出现了病例，就知道病毒在继续传播。"

《每日镜报》引述了伦敦帝国大学流行病研究者弗格森（Neil Ferguson）说法称，必须做好这场瘟疫无法阻挡的准备。在中国官方称有通过检测证实的约3000例感染者的同时（编者注：此一数字目前已上升），弗格森的模型统计显示，这一数字为3万-20万，或者至少"有相当的可能性有数万例"，他对《卫报》说道。

《每日镜报》写道，根据迄今的信息，新型冠状病毒的感染率大概和1918年在世界范围内造成5000万人死亡的流感病毒相似：每个人大概传染两到三个人。但雷根斯堡大学医院感染科负责人萨尔茨贝格（Bernd Salzberger）表示，这一"基本感染数"并不能说明病毒的危险性。此外，目前的数据还相当"流动"。他说，预测可能有极大的偏差，比如如果人们改变行为模式、更好地防护感染，那么，"基本感染数"可能会下降。

慕尼黑感染学学者文特纳（Clemens Wendtner）认为，尽管迄今的信息有限，但"很大的可能性是，德国不会因新型冠状病毒而面临显著的危险"。他说："对我来说，更令人惊讶的是，德国每年有超过2万人死于流感，但公众的感知却没有像新型冠状病毒这样受到震撼。尽管在这里甚至通过打疫苗就可以有效减少许多痛苦和许多死亡病例。"

有多少感染者？

《南德意志报》写道："根据官方数字，迄今有2744人在中国感染冠状病毒。北京政府称，其中80人死亡（编者注：两项数字现在已上升）。世卫组织统计，在中国以外共有10个国家的29个病例。有迹象显示，有些无症状或症状轻微的病例并未登记在册。伦敦帝国大学研究者弗格森甚至向卫报表示，可能已有10万人感染。伯尔尼大学流行病研究者阿尔特豪斯（Christian Althaus）也估计，感染人数明显多于官方登记在册的人数。他说：'在1万-10万之间的数字看上去是现实的。'但他同时也作出限制，目前很难估计在中国的情况。"

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