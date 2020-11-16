德媒：最大自贸区让中国得分

（德国之声中文网）各大德语报刊的评论员并认为，这一协议的签订让中国获得了打造世界最大自贸区的机会，中国在该地区的影响力将进一步加深。

《商报》以“新的巨人”为题写道：“北京政府推动这一自贸协定原本是为了使其成为跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的替代选项，奥巴马政府希望通过后者将美国与（亚太）地区经济上更紧密地联系在一起。但奥巴马的继任特朗普上任不久即终止了美国参与该自贸谈判。在其批评者看来，特朗普这样做，是给了中国机会，独自主导亚洲的贸易政策。

‘RCEP让中国得已将自己塑造为全球化和多边合作的先锋’，经济分析机构凯投宏观（Capital Economics）的亚洲经济学家Gareth Leather评论说，中国拥有了更好的条件，来决定该地区的贸易规则。”

《南德意志报》也提到了奥巴马政府曾推动，却被特朗普断送的TPP：“这一左右反复让中国从中受益。现在率先生效的不是TPP，而是RCEP——没有美国，而是中国和其他14个国家，在发生贸易争端的情况下，这些国家因与中国签约而连带挂钩。中国的影响力在扩大。”

《明镜在线》指出：“正是在仍在持续的与美国的贸易战的背景下，这一自贸协定对北京的共产党领导层是一个巨大的成功。专家认为，协定将推进亚太地区的经济一体化，对抗贸易保护主义趋势。

自贸协定有助于疫后经济复苏

“RCEP成员国的贸易总量在新冠危机前占全球的29%，略低于欧盟的33%。但专家预计，其占比将有所增加。‘RCEP将重新规划印太地区的经济和战略版图’，澳大利亚战略政策研究所（ASPI）的Jeffrey Wilson说，该自贸协定‘意义重大’，也将有助于疫情后经济复苏的努力。”

《日报》一篇题为“中国优先”（China first!）的评论写道：“尽管协议对一些重要领域如环境、农业、劳工权益和国有企业补贴等没有涉及，但中国仍将是这一协议的最大赢家。北京不仅填补了华盛顿留下的真空，而且把亲美的日本、澳大利亚和越南等国也拉了进来，虽然这些国家有很多理由对崛起的中国抱持自己的疑虑。但是在东京、堪培拉和河内看来，眼下没有比通过这一协议让北京参与其中、同时接受制约更好的选项。只有印度退出了谈判。 “特朗普治下的美国在亚洲和世界其它地区的影响力和凝聚力式微，而中国尽管形象欠佳却赢得了势力。拜登任总统后，华盛顿的言辞表述或许会更加专业，但实质上不会有任何改变，除非他能拿出自己的方案。”

《法兰克福汇报》援引澳大利亚战略政策研究所美国-亚洲中心主任Jeffrey Wilson的话说，RCEP是“自1994年世贸组织成立以来最重要的贸易协定”。但该报同时指出，TPP与RCEP并非势不两立：

“RCEP的成员国中，有7个国家已经同时属于这两个贸易同盟。同时中国和日本这两个都希望在亚洲加深本国影响力的国家，首次加入了同一个自贸协定。不过协定的落实还需时日。尽管所有国家都承诺加快本国的表决程序，但东南亚十国中至少还须有6个国家、其余5国中须有3个国家批准该协议。一旦协议20个章节全部生效，成员国将在20年里逐步取消关税，减少投资壁垒。”



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