德外长: 即便恢复使馆 也不等于承认塔利班政权

（德国之声中文网）周二，美军提前一天撤离阿富汗后仅数小时，在多哈的印度外交官便同塔利班举行了首次具有划时代意义的会晤。

根据印度外交部公布的声明，应塔利班方面的请求，印度驻卡塔尔大使米塔（Deepak Mittal）与塔利班政治家头目斯坦尼克扎伊（Sher Mohammad Abbas Stanikzai）在印度当地使馆进行了本次会谈，内容聚焦安全以及撤离滞留在阿富汗的印度公民。该声明还提到双方谈及向那些有意愿前往印度的阿富汗人发放通行证。

声明还写道，米塔大使向对方表明，阿富汗不应成为反印活动以及一切恐怖主义活动的基地。塔利班代表则表示，以上议题都会正面、积极地处理。

这是新德里政府二十年来首次承认同塔利班进行了互动。塔利班政府垮台后，印度政府支持美国扶植的民选政府，为阿富汗重建提供了将近20亿美元的援助，成为阿富汗在该地区最大的金主。去年11月，印度还宣称向阿富汗追加基建投资8000万美元。

但在印度眼中，塔利班始终被看作世仇巴基斯坦的代理人。新德里宣称坚决不同塔利班举行任何形式的对话。然而这一表态在周二显然失效。

美国宣布从阿富汗全部撤军之后，今年6月印度媒体有导报称政府正在考虑同塔利班接触，印度军方支持这一想法，主张同塔利班内容的所谓“民族派”建立联系，而不是与巴基斯坦和伊朗有牵连的其他派别。

德国外长：恢复使馆不等于承认塔利班政府

目前，大部分西方国家从喀布尔撤离了大使馆。德国外交部长马斯周三在卡塔尔对媒体表示，一旦阿富汗的政治与安全局势允许，德国将在阿富汗恢复大使馆的工作。但他同时声称，恢复使馆并不意味着“承认塔利班政府”，目前亟待解决的问题不是国际承认，而是一切非常具体的事项。

俄罗斯正在同塔利班协商建立双边关系

俄罗斯和中国以及土耳其和巴基斯坦等国没有从喀布尔撤出使馆。一周前（8月25日）俄罗斯总统普京同中国国家主席习近平通电话表示，会在阿富汗事宜上进行合作。在周一（8月30日）联合国安理会召集的敦促塔利班为各国撤侨保障安全通道的表决中，俄中是15个国家里仅有的两个投弃权票的国家。

俄罗斯总统普京的阿富汗特使卡布洛夫（Zamir Kabulov）周一表示，俄罗斯驻喀布尔使馆正同阿富汗新当权者塔利班协商以建立双边关系。他说，俄罗斯将帮助恢复阿富汗经济，也希望西方不要冻结阿富汗政府的金融资产。

中国政府表达希望，不提承认

中国外交部例行记者会上多日来有“北京是否承认塔利班政府”的提问，外交部发言人汪文彬均没有做出明确回答。周二（8月31日）汪文彬说，“我们希望阿富汗组建开放包容、有广泛代表性的政府，奉行温和稳健的内外政策，坚决打击各类恐怖势力，同各国友好相处，顺应本国人民愿望和国际社会普遍期待。”

周三回答同样的问题时，除了重复以上言辞，汪文彬还加上了毛泽东曾经对阿富汗的论述，“毛泽东主席曾说：‘阿富汗是一个英雄的国家，历史上从来没有屈服过。中阿两国是友好国家，中国不想损害阿富汗，阿富汗也不想损害中国，两国是相互支持的。’”

（综合报道）

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