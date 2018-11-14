 德国高速 45.9万小时的堵车神话 | 非常德国之五花八门 | DW | 20.01.2019

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非常德国之五花八门

德国高速 45.9万小时的堵车神话

德国高速公路是全世界车速最快的高速公路。能开多快就可以开多快，这便是全世界广为流传的有关德国高速公路无限速的神话。然而，畅通无阻的德国高速却也只是一个美丽神话而已。

Deutschland Stau auf der Autobahn (Imago/Joko)

（德国之声中文网）德国高速公路每天发生两千起交通堵塞 。而这只是平均数字。平常交通堵塞的情况要比这个数字多出很多。全德汽车俱乐部（ADAC）公布的信息，近年来德国交通堵塞的情况年年递增。驾车者对此早就深有体会。

全德汽车俱乐部（ADAC）公布的交通堵塞信息发人深省。去年全德国共发生交通堵塞情况745000起，堵塞的公路总长达150万公里，汽车在高速公路上停止行驶的时间总共为459000小时。这相当于让一个人在无聊、绝望和血压升高的境况中熬过半个世纪。

Deutschland Stau auf der Autobahn (Imago/F. Sorge)

反正也走不了，出来透透气吧

全德汽车俱乐部认为交通堵塞情况增加的原因是行驶频度增加。也就是说，我们所有人， 以及来自国外的人、运输商和供货商驾车的频率越来越高，时间也越来越长。

Deutschland Stau auf der Autobahn - Baustelle (Imago/F. Sorge)

交通堵塞增加的另一个原因是建筑工地数量增多。 2018年因修路而限行的情况比2017年增加了3% 左右。虽然修路令人一时平添烦恼, 甚至血压升高和绝望，但是从长远来看，如果修好的路段能够扩大交通流量，减轻交通堵塞状况，将给人带来长久的交通便利。

李京慧/达扬 (德新社、全德汽车俱乐部)

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