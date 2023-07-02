德国驻美大使: 德美关系必须适应当下现实

（德国之声中文网）在德国驻美国大使哈伯（Emily Haber）准备从其外交生涯退休之际，她与德国之声华盛顿办公室负责人Ines Pohl进行了交谈。

哈伯自2018年以来一直担任德国驻美国大使，在华盛顿经历了一系列挑战，包括特朗普的总统任期、新冠疫情以及目前仍在进行的俄罗斯入侵乌克兰战争。

在接受德国之声采访时，哈伯谈及广泛的话题，包括德美关系的未来、俄罗斯在乌克兰的战争、她对美国的个人印象等等。

重新构建跨大西洋关系

哈伯说，几十年来，德国人和美国人拥有共同的记忆：从德国“空中桥梁”（即柏林空运），到肯尼迪的柏林演讲，柏林墙的倒塌，再到马丁·路德·金在柏林的经历。

75年前的“空中桥梁” 冷战时期的柏林封锁 第二次世界大战结束后，4个战胜国将德国分成占领区。柏林也被四分，并像一座孤岛一样，处于苏联占领区内。1948年6月24日，苏联封锁了所有通往西德的水、陆交通，供电亦被切断。西方盟军迅即作出反应。

75年前的“空中桥梁” 开向世界的大门 1948年6月25日，美国驻德军事长官克莱（Lucius D. Clay）下令搭建柏林空中桥梁。一天后，首架美军运输机就降落在了柏林滕佩尔霍夫机场（Tempelhof）。位于美国占领区内的这一机场成了空中桥梁的最重要枢纽。今天，人们依然可以在解说员的引导下参观这个在柏林被封锁期间成为神话、现被废弃的机场。

75年前的“空中桥梁” 飞机升降以分钟计算 整整14个月，220万西柏林人依靠空运生存。盟军设计出一个运作极精密有效的系统：3条空中走廊开辟为单行道，2条用于起飞，一条用于降落。最繁忙时，同时有5架飞机起降！巨大业绩：在14个月的时间里，共有27.8万批次运输，货物总量230万吨。

75年前的“空中桥梁” 加托夫机场里的空军博物馆 柏林封锁时期第二个最重要机场是在英占区内的加托夫（Gatow）。英国人在那里实施了空中桥梁42%的降落行动。运输的物资中有用于西柏林人的液体燃料和食品。病人和儿童也从那里被运出。今天，在机场停机坪设有介绍德国军事航空史的展览。

75年前的“空中桥梁” 空中桥梁之子 如今，来柏林的观光客大多经由泰格尔（Tegel）机场飞抵这个德国首都。很多人不知道，该机场同样与空中桥梁密不可分。泰格尔机场是空中桥梁中来自法国的贡献。1948年秋，法国盟军仅用了3个月时间铺就了2,5公里长的当时欧洲最长跑道。当年11月5日，柏林的第3个空中桥梁机场投入运行。

75年前的“空中桥梁” “葡萄干炮弹”！ 柏林人把盟军运输机称为“葡萄干轰炸机”。因为，降落前，美国飞行员们会用自制降落伞投下小小的援助包裹，给等在那里的孩子们送上一份欢乐。包裹里多为巧克力、橡皮糖，有时也有葡萄干。

75年前的“空中桥梁” 来自天上的礼物 罐头、干果、奶粉、咖啡— 今天，“关怀包裹”是博物馆里的展品。当时，它们可是很多柏林人的最后一线生存希望。“关怀”（Care）这一美国私人救援组织当时自己租用飞机，每天向柏林送来多达1000个的“关怀包裹”。价值15美元的该包裹可供一家人生活一个月。

75年前的“空中桥梁” 空运绿植 大蒂尔加藤公园（Tiergarten）重新造林的首批树木甚至也是经由空中桥梁运至。随着1948年冬天的过去，位于市中心的这个公园几乎光秃一片，为度过严冬，柏林居民将树木用作了燃料。1949年3月17日，重新造林工程启动。

75年前的“空中桥梁” 帝国国会大厦前的演说 “世界各国人民，你们看看这个城市！”1948年9月9日，柏林市长罗伊特（Ernst Reuter）在毁损的帝国国会大厦前发表的演说中呼吁全世界，不要使这个城市的命运掌握在苏联手里。他同时呼吁柏林人坚持到底。1949年12月5日，实施322天后，苏联取消了对西柏林的封锁。

75年前的“空中桥梁” “空中桥梁”的纪念碑 在降落柏林过程中，共有78名飞行员殉职。1951年，在空中桥梁广场上竖起了这座碑，以致纪念。上面的3个长镖象征着3个空中走廊，柏林人称它们为“饿爪”（Hungerkralle）。在美因河畔法兰克福和策勒（Celle）各有一座该纪念碑的复制品。当时，飞机是从这两座城市升空飞向柏林的。

75年前的“空中桥梁” 市政厅里的自由钟 美国人向西柏林赠送了这座作为民主、自由、抵抗共产主义象征的自由之钟。1950年10月24日，“空中桥梁之父”克莱将军为钟剪彩。至今，她都在每天12时响起，以纪念柏林封锁的终结。

75年前的“空中桥梁” 史无前例救助行动的象征 在位于克罗伊茨贝格区（Kreuzberg）的柏林技术博物馆前，一架美制C-47运输机作昂首起飞状，依旧十分醒目。这座运输机成为柏林历史上的一个戏剧性篇章和史无前例的救助行动的象征。 作者: Frederike Müller, Kerstin Schmidt



“你看，我现在提到的所有这些重大事件现在都已经成为往昔风云。”哈伯大使说， “我们需要习惯的是，我们必须重新构建跨大西洋关系，并且必须适应我们这个时代的现实。”

哈伯认为，俄罗斯对乌克兰的侵略——“以及我们应对这种侵略的能力、决心和毅力”——将成为决定未来跨大西洋关系的引擎。

乌克兰战争是最大的挑战

哈伯表示，因此，应对俄罗斯对乌克兰的战争仍将是未来几个月和几年内的最大挑战。她说：“这场战争的结果将在很大程度上定义和塑造国际地缘政治和地缘经济格局。”

这位外交官警告说，世界上许多国家将密切关注德国、美国及其盟友是否有能力对乌克兰提供持续的支持。

“这非常重要。它将定义我们的信誉，将定义我们所作所为的合法性，即捍卫国际法和《联合国宪章》的基本原则”，哈伯说。

美国志愿者 奔赴乌克兰

美国人的纯善、开放和好客

哈伯回忆起与美国前总统特朗普的会面，称他是“一个掌控整个房间的人”。

她还表示，至少在过去五年里，在与美国的关系中，人们一直非常关注领袖个人。 “但跨大西洋关系远远不止于此”，哈伯说。

在她与美国人打交道的过程中，这位大使强调，她一直深深尊重“美国各地人的纯善、开放和好客”。

哈伯说：“我想，美国让我最敬佩和最怀念的事情，是这里的人们让世界变得更美好或者只是让世界发生改变的个人责任感。”

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