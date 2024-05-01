德国选项党、普京与中国：欧洲右翼面临分裂

来自俄罗斯的非法资金、涉嫌间谍案——德国选项党目前面临着很大压力。在欧洲议会选举前夕，这也给该党与其欧洲伙伴党的关系带来沉重负担。

（德国之声中文网）德国选项党（AfD)在2024年6月9日的欧洲议会选举前向选民做出反对"通过欧盟法规限制国家主权或对财富和资产进行重新分配"的承诺。该党在选举纲领中还表示，希望争取其他欧洲政党的支持以实现这一目标。

然而，在德国选项党几个月来爆出一桩又一桩丑闻后，欧洲还有哪个政党愿意和这个党内政客涉嫌接受俄罗斯非法资金、雇佣中国间谍、并且崇拜中国专制政权的极右翼倾向政党结盟呢？

德国选项党与法国极右翼分子马琳娜·勒庞及其领导的国民联盟（RN）几个月来关系尤其紧张。 《新苏黎世报》报道内部人士的说法称，法国国民联盟正在考虑在欧洲议会选举后离开欧洲极右翼的共同议会党团"身份与民主"。 在2024年4月26日的新闻发布会上，国民联盟党主席乔丹·巴尔德拉 (Jordan Bardella)还拒绝对来自德国的友党选项党发表评论。

欧洲极右翼和普京

德国选项党的丑闻正在扰乱玛丽娜·勒庞成为法国总统的计划。 虽然她2017年曾自豪地站在普京身边，并接受了亲克里姆林宫的银行提供的数百万美元贷款，但与激进分子、专制侵略者普京以及中国间谍靠得太近不符合其攫取总统宝座的战略。

现如今，法国右翼正寻求与德国选项党拉开距离。今年2月，它让德国选项党党魁爱丽丝·魏德尔 (Alice Weidel) 对此有所体会。 据称，在2024年4月20日巴黎举行的一次会晤中，勒庞就要求魏德尔做出书面承诺，保证绝不允许将把移民从德国驱逐出去纳入政治纲领。

法国极右翼分子马琳娜·勒庞试图再次争取总统宝座 图像来源: LUDOVIC MARIN/AFP/Getty Images

在意大利，极右翼势力似乎也不是德国选项党有望合作的伙伴。 2024年1月，意大利总理梅洛尼在罗马宣称，她的极右翼意大利兄弟党与德国选择党之间存在"不可调和的分歧"，包括在与俄罗斯关系的问题上。后法西斯主义的梅洛尼在国内政策和移民政策属于强硬派，但在外交政策上，她和选项党不同，倾向于与美国结成跨大西洋联盟。

图像来源: ABACAPRESS/IMAGO

德国选项党与克拉保持距离

德国选项党本身对该党的丑闻表现得惴惴不安。 4月底竞选活动开始时，该党领导层要求自己的欧洲议会选举首席候选人马克西米利安·克拉(Maximilian Krah)不要参加选战活动，因为围绕他的指控、怀疑和谣言太多：他的一名助手刚刚因涉嫌为中国从事间谍活动而被捕；据媒体报道，美国联邦调查局就其接受来自俄罗斯的资金在纽约对克拉进行了询问；德国德累斯顿检方就其涉嫌接受来自俄罗斯和中国的非法资金而对他展开两项初步调查。

克拉否认所有指控，并已提出与安全当局合作。

德国选项党面临的另一个问题是，欧洲议会选举竞选名单上该党名列第二的竞选人彼得·拜斯特伦（Petr Bystron）也深陷丑闻。他也涉嫌接受来自俄罗斯的非法资金。 而且，他受到的怀疑似乎更加严重：据媒体报道，拜斯特伦在一段录音中抱怨支付给他的现金用的是大额纸币。

选项党欧洲议会选举竞选名单上名列第二的竞选人彼得·拜斯特伦（Petr Bystron） 图像来源: Sachelle Babbar/ZUMA/picture alliance

随着丑闻的扩大，选项党领导层也受到内部批评。即将离任的德国选项党欧洲议会议员西尔维娅·利默(Sylvia Limmer)批评自己的党派将一位与中国有联系的争议政客提名为首席候选人，"因为证据众所周知。"

德国选项党：丑闻无止尽？

对于德国选项党来说，丑闻还远未结束。德国司法部长布施曼 (Marco Buschmann) 预测未来几个月将有更多间谍案曝光。

除了马克西米利安·克拉和彼得·拜斯特伦外，欧洲议会选举的选项党候选人名单中还包括其他有争议的党员。比如，被看好的候选人西格伯特·德罗斯（Siegbert Droese）曾在位于现今波兰的希特勒元首地堡前把手放在胸口上摆姿势。 德罗斯还在竞选中展示了一辆德国选项党的汽车，其车牌带有明显的纳粹倾向，坐在前排座位上的是两名因涉嫌舞弊而被本党禁止担任职务的选项党党员。

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