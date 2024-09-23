德国选项党成为勃兰登堡州议会第二大党

在周日举行的勃兰登堡州议会选举中，反移民政党 - 德国选项党AfD再度获得近30%的选票，仅以微弱差距未能成为州议会第一大党。

（德国之声中文网）具有部分极右倾向的选项党在德国的民意支持度仍在提升。周日举行的布兰登堡州议会选举中，选项党获得29,2%的选票，比2019年的得票率提高了近六个百分点。不过，由于其他政党均排除了同选项党组阁的可能性，因此，选项党几乎没有希望进入新一届州政府。

竞选活动中，选项的提出了发起大规模遣返行动的激进口号。而选项党年轻党员则以充满种族主义色彩的视频和歌曲在青年人当中开展拉票活动。在本已激进的选项党当中，勃兰登堡州选项党又属于更为激进的一派。多年来，该州选项党一直被宪法保卫局列为疑似右翼极端组织。勃兰登堡州选项党首席候选人本特（ Hans-Christoph Berndt）加入选项党前，曾创建并领导过一个具有新纳粹色彩的社团。他一直同多个极端组织保持密切联络。

选项党：尤为受到年轻选民的支持

选举结果公布后，本特称选项党在本次选举中获得了胜利，因为该党已在年轻一代中成为支持率最高的政党。在勃兰登堡州府波茨坦举行的选后庆典活动上，本特表示：“年轻一代的支持充分说明：我们就是未来。” 接受YouTube一个极右频道采访时，本特表示，德国其他政党已经成为“日渐衰落的团伙”。

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选项党联邦议院党团总干事鲍曼（ Bernd Baumann）对德国电视一台表示，此次选举胜利，是选项党取得的一个“小的阶段性胜利”。他强调，选项党现在就已经在决定着德国的政治议程。他表示，社民党之所以能够胜选，就是因为该党全面接受了选项党有关在边境上遣返难民的主张，也就是说：选项党在决定着政治议题。

选项党连续几次在州议会选举中取得胜利后，联盟党和社民党也强化了各自的难民政策。众多协会和联合会发出批评称，这样的做法，最终只能让选项党从中受益。

以边境管制作为对 AfD 成功的回应？

2024年9月初，德国社民党籍内政部长费瑟（Nancy Faeser)下令在德国边境实施临时管制。她给出的理由是，限制进入德国的非法难民潮，是为了避免德国内政安全遭到来自伊斯兰恐怖主义的威胁。按照申根协定，签约国相互间应当开放边境。迄今为止，申根协定一直被视为欧盟的重大成就，因为它在欧洲大陆的广大区域内促成了旅行自由，目前申根协定签约国有29个。

德国犹太人中央理事会主席舒斯特对极端势力的发展势头深表忧虑。 图像来源: RALF HIRSCHBERGER/AFP

选项党要求将数百万人遣返出境。该党虽然一直强调，只有那些依照法律必须离境、以及庇护申请遭拒绝的人才会被纳入遣返范围。不过，该党高层政治家也曾多次发表针对有移民背景的德国公民的种族主义言论。2023年11月在波茨坦的一次秘密会议上，新纳粹成员、选项党高层和一些企业家曾就如何将数百万人驱逐出德国的方案展开讨论，其中也包括那些已经取得德国国籍的人士。



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对于选项党选民支持率持续攀升以及同样对移民采取敌视态度的“莎拉·瓦根克内希特联盟” （BSW）的不断壮大，德国犹太人中央理事会主席舒斯特（ Josef Schuster）深表忧虑。舒斯特周日晚间表示：“政治边缘势力的壮大，对德国绝非好事。当大约三分之一的选民将票投给选项党这样一个具有政治破坏力的政党，当BSW这样一个民粹主义政党支持率也达到两位数时，我们不能再无动于衷了。”

九月初，选项党就已经在德国东部两个联邦州的州议会选举中获得胜利。在图林根州，选项党首次成为议会第一大党。同勃兰登堡州一样，图林根州以霍克(Björn Höcke)为首的选项党也被视作是极端激进的政治力量。因此，图林根州其他政党也均拒绝同选项党组阁。

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