德国车企信心低迷 大众要打破“铁饭碗”

在德国汽车制造业陷入了景气低迷之际，大众公司宣布紧缩开支，不排除关闭德国境内工厂。分析人士指出，大众在中国市场风光不再，影响到整个集团的前途，而其中电动车是关键。

（德国之声中文网）数据显示，德国汽车制造业的商业气氛在8月份明显惨淡。慕尼黑Ifo经济研究所公布的一项企业问卷显示，在7月之后，体现行业景气的指数在8月继续大幅下滑。

Ifo研究所的汽车业专家维尔福勒（Anita Wölfl）对路透社表示，德国汽车业的信心正在"直线下跌"。原因是企业对未来6个月的订单形势极为悲观。商业预期指数跌至-40.5点，7月份时为-29.5点。"德国汽车企业缺少新订单，尤其是来自国外的订单。"

出口预期参数已连续3个月明显下降，达到了长时间以来的低谷。对用工岗位的预期也随之下滑。

大众打破30年承诺

此前，行业龙头大众汽车宣布的紧缩裁员计划引起震动。大众表示，不得不进一步节约开支，不排除关闭工厂的可能性。这一表态掀起了轩然大波，因为过去30年大众一直恪守不在德国大面积裁员的承诺，这一保障距离2029年到期还有5年。

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这一宣布对大众雇员和工会无异于当头一棒。沃尔夫斯堡（大众总部）所在的下萨克森州金属行业工会（IG-Metall）的门特鲁普（Jan Mentrup）对德国之声表示，"我们只能告诫为盈利不择手段的大众高层，不要触碰劳资协定和就业保障。大众需要的是有未来潜力、受顾客欢迎的产品。"

长期关注汽车行业的德国记者菲力克斯·李（Felix Lee）对德国之声指出，大众的困境与其在中国市场业绩不佳直接相关。他说："中国是大众最大的单一市场，每两辆大众车就有一辆是在中国销售的。而大众目前在中国的市场份额迅速缩水。2022年前大众还是领头羊，现在已经被比亚迪远远超过。"

他认为大众的问题是在电动车领域明显落后，在中国的市场份额只有2%-3%。同时燃油车在中国的销售也在走下坡路。"大众看到，要想在与中国同行的竞争中不败下阵来，就必须大力投资研发电动车，大众在德国要紧缩开支，也是为了能在中国加大投资。"

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跟中国市场转型

其他专家指出，减少生产线和工人数量是汽车业发展的趋势。Ifo研究院工业经济和新技术研究中心的主任法尔克（Oliver Falck）对路透社表示，向电动车转型意味着不再需要那么多工厂，因为电动车结构更简单。德国车企迄今没有放弃双重策略，一边生产燃油车，一边推出更多电动车，"但现在尤其电动车销售疲软，不论是国内还是国外市场"。

法尔克说，向电动车的转型是艰难的，德国汽车行业还要度过一段很长的"饥渴期"才能迎来转机。但他对未来仍抱乐观态度，尽管德国车企"不会再保有从前那么高的市场份额"。另外他还认为，德国消费者不会蜂拥购买中国电动车。

菲力克斯·李认为，在可预见的将来，中国仍将是全球最大最重要的汽车市场，如果不能在中国成功，在全球市场也无法跻身前列。因此德国车企和政治决策者必须痛下决心推进向电动车的转型，不应再顾恋燃油车，"因为中国已经转向了电动车"。

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"拼速度不是德国人的强项"

他补充说，像大众这样的德国车企，当然有雄厚的技术和人才基础。但是在中国，研发的进展速度非常之快，尤其是在电池和软件开发两个关键领域已经遥遥领先。"拼速度肯定不是德国工程师的强项。"

法尔克还指出，"德国乃至欧洲都已是老龄化社会，未来的销售市场在世界其它地方"。在德国生产所有产品早已成为历史。2018年以来德国车企在中国生产的汽车数量就已超过德国。

但他并不担心这一行业会出现大规模失业，因为汽车生产厂工人的年龄高于德国雇员的平均年龄，一部分人可以通过提早退休或补偿金免于失业。"未来几年我们将遇到的不是劳动力过剩，而是劳动力短缺的问题。"

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